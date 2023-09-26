美国和乌克兰的“战略分歧”：泽连斯基为何坚持消耗战？

来源：香港01

作者：叶德豪

虽然香港夏天依然炎热，但是乌克兰首都基辅已进入秋凉的时节，意味着乌克兰在本年6月初发动的夏季反攻已经进入尾声。在泽连斯基（Volodymyr Zelensky）访问华府之后，《纽约时报》发表了一篇题为《泽连斯基访问揭示乌克兰和美国的战略分歧》的文章，主要讲述泽连斯基在美会见记者时依然强调要收复（现已变成废墟的）东部小城巴赫穆特（Bakhmut），与美方主张集中军力向南推进截断俄军在亚速海以北通往克里米亚“陆桥”的首要目标相左。

美国和乌克兰的战略分歧并不是首次出现。去年11月乌克兰重夺第聂伯河西岸赫尔松市（Kherson）一带之后，美方对于乌军迟迟不愿越河往东进击已表达过不满，如今更有论者认为正是此等犹豫给了俄军一个冬天时间来布下严密防线，造成此刻反攻停滞的局面。

乌克兰此前长期坚守巴赫穆特，与瓦格纳集团雇佣兵互相消耗之时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也曾直指巴赫穆特的符号性意义大于战略和行动意义。在今天对于乌克兰反攻进展迟缓的军事分析当中，乌军防守巴赫穆特损耗有战斗经验兵力，导致反攻前只能派新兵接受西方训练和反攻前线只能重用新兵，也是主流意见之一。

泽连斯基这一次访美“求援”之行，虽然得到了拜登（Joe Biden）当局公布价值3.15亿美元（4.31亿新元）的新一轮军援，而且媒体也广泛引述美国官员消息指拜登已同意向乌克兰输出可在海马斯多管火箭炮（HIMARS）上发射、射程高达300公里、有超卓速度的ATACMS地对地飞弹，但华府对于乌克兰的援助能否维持下去的前景却是阴霾满布：不只拜登8月上旬起提出的240亿美元援乌拨款迟迟未获国会通过，在众议院共和党内部的预算冲突之下，只值3亿美元的常规援乌款项也有被扣起的可能。拜登自己也表明华府持续支持乌克兰只能依靠国会决定。

对于美国政界（特别是共和党内）的疑虑，泽连斯基在会见国会议员时未能提出具体的“战胜方略”，却只能以其访美前后的反攻进展来说明形势依然对乌有利。在访美前一周左右，乌军连日多次攻击俄罗斯黑海舰队船只，损毁了至少三艘军舰，并再破坏了一台位于克里米亚的S-400防空大炮。同时，乌克兰也在巴赫穆特以南的两个小镇取得进展。泽连斯基在华府会见记者时就承诺会在年底前重夺巴赫穆特，以及两个他没有公开名称的城市。

然而，这一种看似药石乱投的打法，却是美方忧虑所在。不过，泽连斯基就表明其行军有“全面计划”。

而对于寒冷天气来临将使反攻中断的预估，泽连斯基以至其他同期受美国媒体访问的乌克兰官员都异口同声表示，乌克兰在冬季也会继续攻势，明显是要反驳本月即将离任的美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）此前表明乌军只余数周反攻时间的说法。

为何泽连斯基在此等逆风之下，依然不愿顺从美国军方支持的反攻策略，尝试集中一点突破，而是分散布阵在至少四个前线战场之上，跟俄军打一场跟发动反攻前差不多的消耗战？

跟俄罗斯打消耗战，骤眼看来是疯子的行为。俄罗斯人口是乌克兰三、四倍，其战备生产已经进入了类战时状态，政府开支投放近三分之一在国防之上，其坦克生产能力比西方预计高出一倍（达每年200架） ，弹药生产成本低西方10倍、产量高出七倍（爱沙利亚官员说法），而且正在本地化伊朗自杀式无人机的生产。西方军事分析界的最新共识，也表明俄罗斯已从战争初开的失败汲取教训，不会再像当初那般错漏百出。

反观乌克兰，除了经济大挫之外，愿意主动从军的人员几乎用尽。虽然乌克兰在无人机、无人艇、改装飞弹等军事层面有明显的创新，但泽连斯基自己也承认如果没有美国援助，乌克兰将会战败。在西方援助规模有下跌的风险却没有上升的空间之际，跟俄罗斯打消耗战当然是愚蠢之极。

在华府会见记者之际，泽连斯基就透露出为何消耗战不是疯子行为的背后逻辑。他声言，相对于乌克兰会在冬天维持攻势，普京（Vladimir Putin）却必需“暂停”，因为“他真的损失了人、损失了专业军队，他们都死了。”

泽连斯基的逻辑很简单：持久的消耗战要比拼的不是交战双方所拥有的资源，而是交战双方愿意为战争付出的资源。如果比对双方拥有的资源，乌克兰未战先败；但如果比对的是俄、乌双方愿意为战争付出的资源的话，乌克兰却未必没有胜算。

其中关键在于动员的问题：在乌克兰国内，就算成年男子不愿主动参军，被动员也算得上是为国家存亡而战的光荣任务；但在俄罗斯，动员却是一种不得民心的政治赌博，因此普京去年9月面对乌克兰反攻急速进展之际才不得不短暂落实迟来的局部动员，其后也只能靠在偏远地方上的“微动员”、私人军事公司的招募、囚犯投军、提高参军年龄等间接手段补充失去的战斗力。

尽管俄罗斯能迅速建造有力的防线，并且绕过西方制裁加大军备生产，但没有人力支持，这场战争还是不能打下去的－－泽连斯基访美期间，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）接受美国专访之际，就强调乌军在南方战线如何消耗掉一个俄军旅、迫得俄方要派空降军填补的事态。

泽连斯基的消耗战，是一个关键抉择。如果他相信美方集中军力突破那一套，他将会“不成功便成仁”。相较之下，赌普京不敢再大型动员而进行持久的消耗战，其短时间内失败和成功之间的界线并不清晰，成败需要长时间验证，当中的风险较低，也保留未来改变战略的空间。

不过，在这个关键抉择之下，俄乌战争结局来临之日大概还未出现在地平线之上。