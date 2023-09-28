北京没对欧盟拳头动真格 虽是意料之外却属情理之中

来源：彭博社

作者：Tom Hancock

在宣布对中国电动汽车启动反补贴调查后，欧洲最高贸易代表很快就启程前往北京，欧盟一些人本来已经做好了迎接中方怒火的准备。

然而出乎他们意料的是，中国政府并不排斥对话，而且也没有做出可能令经济关系恶化的表态。虽然副总理何立峰对反补贴调查表达了“担忧和不满”，但他同意与欧盟设立金融、贸易等工作组。

随着中国经济失去增长动能，北京在处理与欧盟这个主要贸易伙伴的关系方面颇为谨慎。经济放缓、防疫限制以及与西方关系紧张导致外资撤离中国股票和债券市场，截至6月末，外资对股债的持有额已经比2021年12月峰值时减少1880亿美元。

最近几个月中国在北京接待了美国四位内阁级官员，在11月习近平与拜登举行可能的会谈前，中美恢复设立了经济和金融工作组。 尽管意大利计划退出“一带一路”，但习近平周二仍然表示，愿意促进中国与意大利之间的关系“健康稳定”。

此外，澳大利亚总理阿尔巴尼斯不久将访问中国，表明中澳关系在2020年陷入低谷后也已经有所改善。

“北京意识到迫切需要修复与欧盟的关系”，欧洲外交关系委员会亚洲项目政策研究员Alicja Bachulska表示。”这就是为什么其措辞相对温和的原因。”

当欧洲本月早些时候宣布对电动汽车启动反补贴调查时，北京最初抨击此举是“赤裸裸的保护主义行为”，一位不愿具名的欧洲官员透露，欧洲担心中国反应过度，可能引发一场贸易战。

但是在贸易专员Valdis Dombrovskis四天的中国之行中，北京方面并没有重申之前对欧盟的批评。倒是Dombrovskis本人对中国发表了措辞非常强硬的讲话，抨击中国在俄乌战争问题上的立场影响该国作为良好投资目的地的形象，而且他还威胁要采取果断措施纠正日益严重的贸易失衡。

Dombrovskis有理由感到自信。多年来在应付美国制裁、关税和出口限制方面，习近平始终没有找到一个既能显示中国强硬又不会吓跑外国投资者的方法。在特朗普政府实施对华贸易限制后，中国也制定了自己的“不可靠实体”清单，但直到今年2月份才第一次真正使用该工具。

8月一个主要欧盟商业团体警告，在华外企对中国的承诺已经审美疲劳。中国欧盟商会称，虽然中国政府过去一年承诺会加强对民营企业的帮助，对民企和国企一视同仁，但外资至今没有看到期待已经的改革有实质性进展。

Wilfred Martens Centre for European Studies关注中国的政策主管Peter Hefele表示，中国需要外国资本和外国技术来帮助自己的现代化计划，而欧洲是除美国外唯一可以满足这些关键要素的地区。

“毫无疑问欧盟正在变得更加自信，”Bruegel高级研究员、前欧盟委员会主席普罗迪的前经济顾问André Sapir表示。他认为，启动对中国电动汽车的反补贴调查正是一个信号。