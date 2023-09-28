放下执念 侯柯配不能再拖了

来源：中时电子报

中时社论

2024总统大选竞争已进入一种压力锅闷烧的状态，一方面是民调领先的赖清德，支持度始终不上不下，另一方面是在野阵营的侯友宜、柯文哲，包括垫底却仍不退的郭台铭，仿佛另成一组自乱集团，不断在其中相互拉锯却难成大局。尽管多次来自不同机构的民调都显示，2024只有在野整合才有机会实现政党轮替，完成下架民进党的多数民意共识，但蓝白两党至今却依旧是只闻楼梯响，不见人下来，使得濒临爆炸的压力锅只能持续闷烧。

蓝白整合 才有机会胜选

根据《联合报》最新民调，民进党总统参选人赖清德以3成支持度领先民众党总统参选人柯文哲的2成1及国民党总统参选人侯友宜的2成，而在95%的信心水准下，柯侯已在抽样误差范围内，两人可谓旗鼓相当。另外，有4成5选民希望下架民进党，4成1期待在野整合；更重要的是，若蓝白整合成功，侯友宜与柯文哲的组合，无论郭台铭是否参选，蓝白组合都能逆转选情，超前赖清德8至15个百分点。

稍早分别发布的ETtoday民调云、美丽岛电子报两份民调也显示，柯侯（侯柯）配都胜赖萧配。美丽岛电子报民调发现，侯柯配支持度41.8%、赖萧配43.4%；柯侯配支持度43.2%、赖萧配41.5%。ETtoday民调云则发现，侯柯配支持度36.6%、赖萧配34.2%；柯侯配33.6%、赖萧配33.0%。

这么多又密集涌现的民调结果，虽然都指向蓝白不合作，赖清德就是赢家，蓝白合作就能逆转选情，但究竟是该侯柯配、还是柯侯配，在谁也不愿意当副的前提下，始终是最难达成共识的盲点。值得反思的是，如果民调第二名大幅领先第三名倒也相对单纯，但现在却是柯侯二人互有超前，支持度在伯仲之间，这便相对加深了谁也不愿屈居为副的整合困难，也造成某些别有居心的民调刻意操作矛盾的空间。

在野阵营只有整合还可一战，不整合只有死路一条，这是事前说再多漂亮唬人或抱怨批判的话，都无法扭转的残酷现实；即使让选民发动自主性的弃保也无法贯彻成功，只有通过政党正式整合，提出感动人心的号召，才有可能让贪腐失能的民进党彻底下台，还给社会新的生机。这点绝不容任何政党或政客师心自用，以任何权谋手段糊弄民意，甚至最后导致玉石俱焚的结果。

民意至上 放弃老大心态

柯文哲批国民党“不比民调、要当正的，这算哪门子的合作？”这话说得没错，直接戳破国民党背离现实的老大心态；但选举是一时的胜负，治国是全面而长远的，不能单靠个人魅力，还需要丰沛的团队、优秀的人才资源作后盾。侯柯二人如何搭配正副竞选，彼此背后的政党与人才等力量也应适度加成计算，国民党无论在地方首长或是民代席次，的确超过民众党很多，未来若组成联合政府，也是国民党的人才济济。即使要比民调，是要比个别对阵赖清德、还是比侯柯或柯侯对上赖萧的民调，都需要好好磋商，切中时弊且深谋远虑，不是单凭某党或某人直接说了算。

柯文哲又说在野整合必须是理念的结合，不能沦落为权位的分配，并提出包括建立内阁制、恢复行政院长须经立法院行使同意权、总统应到立法院做国情报告，接受政党质询、重要部会首长任命须经立院听证等等主张。这些主张有些需要经过繁复的修宪，有些则是修法形成运作惯例即可，对于蓝白合如何避开权位分赃的观感，带给支持者新的希望与团结的动力，这本是政党与政治人物基本的素养与要求，蓝白阵营当然应该好好研议出周延的诉求和策略，根本不应成为阻碍双方合作的理由。

2024大选不只是选总统，还有攸关重大的国会席次，蓝白两党都应该有更全面的宏观与思考，民众党固然不能太自我，国民党更应该大气果敢，放弃不必要的老大执念，尤其是侯柯两人更要放下执念，一心整合，为下架民进党做出更有价值的贡献。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，民意至上，掌握民气，蓝白合不容再蹉跎，侯柯配不应也不能再拖了！