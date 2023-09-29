在岸市场将进入国庆长假 离岸人民币单枪匹马迎强美元挑战

来源：彭博社

中国金融市场自周五起进入国庆长假休市，外汇市场直到10月9日才将重开。在岸市场将迎来喘息的机会，离岸汇率却要进入一周多的单飞时间，在强美元压制下，缺少境内汇率和中间价锚定的离岸人民币(CNH)可能要经受波动提高的考验。

“由于中间价缺位让锚定效应减少，离岸人民币的日内波动可能会有所提高，”加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan在采访中说，但他预计CNH每日收盘价仍能保持稳定，同时监管层也会视情况维护汇率稳定。

周四早盘，在岸人民币小升0.05%，报7.3091元，离岸升0.1%，报7.3168。

自今年6月以来，中国央行通过设定大幅强于市场成交价格及模型预测均值的中间价，释放极为强烈的稳定信号；近期中间价连续持稳于7.17元一线，将在岸即期贬值下限圈定在7.315元附近，同时通过发行离岸央票、收紧CNH流动性、下调外汇存款准备金率合力稳定住境内外汇率。

然而彭博美元指数周三再创今年新高，受美债收益率走高和月末/季末调仓支撑，明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari的鹰派发言，也强化了美元利率持续偏高的市场预期。

中美利差倒挂的形势未现转机，国内支撑经济的一系列措施仍有待发挥作用，强势美元继续为人民币汇率带来沉重的贬值压力。境内外人民币年初以来累计下跌超过5%，在亚币中居于中游。不过得益于稳汇率措施，三季度境内外人民币累计仅下跌不到0.8%，在亚币中表现仅逊于港币。

“压力最大的时点已经过去。虽然抛空压力可能持续，但由于做空CNH要承担息差损失，形势已有好转，”国泰君安国际首席经济学家周浩说，当前监管层似乎较为在意7.30元这一汇率水平。