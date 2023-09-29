谁的新闻？哪种自由？

来源：香港01

01评论编辑室

日前，一名新闻工作者被裁定阻差办公罪成，判囚五天。未几，香港记者协会指出“法庭裁决再度印证香港新闻自由，在法例上所受的保障已沦为空谈”。

——好像忘记了才三个月之前，记协表示欢迎法院在七二一车牌查册案的裁决，提及终审法院肯定了涉案传媒工作者行使的新闻自由。

在阻差办公案中，被告没有向警员出示在不透明卡套内的身份证，乃辩方也不争议的案情。裁判官在考虑控辩双方的陈词、庭上所示证据后，认为被告故意阻挠警员截查身份证的职务，这不是没有根据的判断。相反，硬说被告已经尽力配合警员，继而将裁决说成是阻挠新闻采访，又是否与事实相符？

被告当然可以不同意裁决，也有权提出上诉。他当时有否配合警方，抑或是故意阻挠警员执行职务，构成阻差办公罪，不同人可能会有不同理解。事实上，绝大部分的诉讼争议也不会是众口一词、毫无异议。经历几年喧哗、撕裂之后，香港社会应该更加成熟地理解不同意见。

我们作为传媒，一方面诚如终审法院所确认，真诚的新闻工作受到法律保障，但另一方面，新闻自由非但要在守法的前提之下，更加伴随着推动进步、促进和谐的社会责任。哗众取宠、煽动、抹黑的手法即使可以有一时之利，但加深对立、撕裂社会最后必然对新闻工作有害无益。

这几年来，特朗普在美国造成的撕裂就是最好例子。当社会立场先行、进入所谓后真相时代，传媒工作焉有完卵。牛津大学路透新闻学研究所的调查指出，世界各地愈来愈多人不信任传媒，不看新闻报道，宁愿追随KOL、个别政客的社交媒体，在同温层中围炉取暖。美国有传媒宁愿高薪聘请记者专门报道乐坛天后的最新动向，以尝试维持经营能力。在这样的社会生态、资讯世界，新闻自由也只会沦为空洞的口号。

毋庸置疑，新闻自由应该受到保障，正如政府部门有责任便利传媒取得资讯，警察公共关系科亦应该协助记者在现场采访。联合国秘书长古特雷斯在今年度的世界新闻自由日，亦提及要保障记者从事新闻工作。然而，他亦提到虚假讯息和仇恨言论试图模糊事实与虚构，要停止传播不实资讯。这是捍卫新闻自由的另一个面向，也是香港社会必须正视的问题。

特首李家超在新闻界国庆酒会上寄语传媒要说好香港故事、报道更多传扬正能量的好故事。但前提是，香港要有好的故事可说。在房屋问题严峻、经济缺乏方向、劳工及福利问题丛生的今天，我们的责任就是实事求是，对该批评的批评，该倡议的倡议。我们重视新闻自由，不是看多少人能够以记者之名做各样的事、说各样的话而不受阻挠，而是我们能否秉持专业水平推动社会进步、解决社会问题，把新闻自由恰当地用在恰当的事情上。