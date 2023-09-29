天下三分尽归赖清德 蓝白合作才能逆转胜

来源：台湾《联合报》

联合报社论

联合报公布最新总统选情调查，民进党参选人赖清德以三成支持度领先，民众党参选人柯文哲和国民党参选人侯友宜在二成支持度附近拉锯；如果鸿海集团创办人郭台铭连署参选，则以一成支持度殿后。最受瞩目的是，虽然赖清德稳定领先，却有四成五选民希望下架民进党，四成一期待在野整合；而且无论郭台铭是否参选，蓝白整合成功就能逆转选情，大胜赖清德八到十五个百分点。

这项民调再度预示：团结的民进党将打败分裂的在野党。五个月来，赖清德支持度稳定微幅上扬，但版图不脱基本盘，隐隐然下有地板、上有天花板。学费、房租、房贷等大补助，蔡政府还加码大撒币，青年都笑纳了，但低薪高房价问题并未解决。从黑金贪腐到鸡蛋风暴，赖清德与蔡政府失政的切割并不成功；一趟美国面试，“若为选举故，台独皆可抛”的假面也全都露。但拥有高度选票凝聚力的民进党，遇上脆弱而分裂的在野党，造就了赖清德的领先声势。

最获年轻选民青睐的柯文哲，选情几乎没有变化。他的声势虽然与侯友宜呈现交叉拉锯，但主要依靠空战，缺乏组织战奥援，让其民调排名似乎更取决于民进党的打击节奏和侯友宜的选情变化。不过，柯文哲过去的市政争议陆续被检视，而新竹市长高虹安的助理费官司和市政争议，也不是民众党停权所能切割。柯文哲前门警戒，还要防后院失火。

选情变化最大的是侯友宜，但民调发现，其支持度的变化，与国民党支持者和政党中立选民转趋观望有关。选情转变的关键，应在四月到五月间，侯友宜迟未表态、郭台铭加入战局，加上党内放话拉扯，让原本民调第一的侯友宜，不但没有征召提名的庆祝行情，反而直线滑落。此后党内换侯声音纷扰未息，郭台铭更毁诺挖墙脚，都让侯友宜声望欲振乏力。

不过，侯友宜从头收拾旧山河，逐渐稳住阵脚，转守为攻。废除八十岁以上长者巴氏量表的政见，苦民所苦，切合民众需求，迫使蔡政府跟进。原本外界认为侯友宜只在地方执政，缺乏国际视野，没想到访日访美表现超乎预期。三安承诺让日本人安心，三D策略获美国人肯定，都加分不少。但侯友宜的努力，显然尚未完全改变选民的观望。

至于四脚督情况下，在野几无胜算。民调也显示，郭台铭“以我为主”的整合，不具正当性；即使参选到底，仍然很可能只有二种结果：一是被边缘化，二成为历史罪人。郭台铭应该看清形势，去除我执。这也是他维护令名的最后机会。

目前民众最关心的，还是三脚督或四脚督的趋势与结果。只是不论天下三分或四分，最终尽归赖清德。换言之，即便联合报民调显示，四成五选民希望下架民进党，而其他不同民调也有近半到六成的选民抱持同样期待，但只要选民各拥其主，在野参选人也坚持“以我为主”，那么总统选举登记截止，赖清德就真的可以躺着等待就职了。

民调已经证实，非绿整合迄今仍是满足人民要求下架民进党的重要路径，四成一的选民也流露出对于在野整合的期待。在野党参选人要翻转选情，当然还必须努力；而如果蓝白整合成功，就更有机会逆转胜。目前“侯柯配”或“柯侯配”，各自喊话，互争不让，但民调会有起伏，选举不是唯一，治理必须永续，如果综合考量执政人才、组织基础与国会结构等因素，国民党仍具优势。至于从政策、理念到体制，蓝白如何堆叠合作，则考验双方的政治智慧。