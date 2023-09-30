彭博：恒大财富资金枯竭之时 即是许家印跨过红线之时

来源：彭博社

中国恒大集团让国际投资者血本无归，导致金融市场动荡不安，并使得数以千计的供应商陷入困境，而最终推动中国政府采取行动的却可能是这家开发商未能向投资其理财产品的老百姓进行兑付。

在恒大债务违约近两年后，其亿万富翁创始人兼董事局主席许家印因涉嫌违法犯罪而被警方采取强制措施；恒大旗下财富管理公司的员工据报被警方采取刑事强制措施。据中国国内媒体报道，曾掌管公司财富管理业务的许的儿子Peter Xu也被拘留。

此前该公司的财富管理部门表示，无法在8月向散户投资者兑付理财产品。恒大与许多别的中国开发商一样，在其他融资渠道变得越来越困难时，向个人投资者发行了高收益理财产品。

这些强制措施符合中国政府一贯以来优先考虑民生而不是诸如外国债券持有人等其他方的利益的做法，也符合国家主席习近平避免社会动荡和追求“共同富裕”的考虑。政府的行动还向其他负债累累的开发商发出信号，让他们专注于完成交房和对消费者提供兑付。

“由于房地产行业不太可能成为增长引擎，因此一位知名房地产大亨是一个政治上有效的目标，”牛津大学中国政治学教授Rana Mitter表示，“中国共产党想要证明其所认为的对社会无益的商业行为将受到惩罚。”

两年前恒大的财富管理业务陷入困境，当时现金紧张导致其无法按期兑付约400亿元人民币（55亿美元）的投资理财产品，因此引发了抗议活动，该公司当时提出减少现金兑付金额，或用打折的房产代替。

赵女士（音译）是其中一位投资者，在过去的两年里她一直在等待挤牙膏式的还款。在多次催促警方调查无果之后，她终于在本月得到了她的投诉已被收到的通知。

更令她惊讶的是，深圳警方和相关部门表示，他们将在国庆长假期间加班处理数以万计散户投资者提供的线索。她很快将消息传了出去。

“已经两年了，我都快被逼疯了，”赵女士说，出于安全原因她要求不透露全名。

过去两年散户投资者在寻求法律援助时遭到冷落。根据多位不愿具名的投资者，当地警方告知一些投资者，未经上级部门同意无法正式报案。

现在他们被告知可以通过多种渠道报案，从面对面到网上，最简单的方法是发送格式化的短信。许多人很快就得到了他们的案件已被收到的通知。深圳警方9月中旬公开呼吁投资者向有关部门提供线索。

对于恒大的理财产品投资者，以及其他所有这家倒下的房地产巨头的债权人来说，要获得偿付的道路可能很漫长，然而前述赵女士还是乐观的。

“我希望能拿回我的钱，所有这一切能尽快结束，”她说。