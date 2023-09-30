台湾经济成绩不利执政党选情

来源：台湾经济日报社论

这次台湾总统大选一如往常，以政治性攻防为主轴，公共政策及经济议题聊备一格，稀稀落落激不起火花。其实，经济是兴衰之所系，攸关每个民众的利益，而且台湾面临的诸多经济议题已到严重程度，不容回避、拖延，而必须提出具体可行的对策，进行理性讨论，经由候选人相互辩诘，让民众切实了解后知所抉择。

四位拟参选人目前对于经济议题都只有口号性诉求，尚未提出系统性政策，所以无从比较、分析与评断，而民进党已经全面执政七年多，其政绩与弊病多已具体呈现，如果继续执政，经济政策是否延续，也值得探讨。所以，我们可从几个重大关键处检讨，让民众理解当前问题之所在以及现行政策之良窳，探讨政府经济执政成效。

检讨财经政绩，首先应看中央政府的财政状况，因为这是政策总体绩效的重要指标，也是政府是否严守财政纪律的观察面向。中央政府截至2023年底的累计债务预算数为6.67兆（新台币，下同），蔡政府七年来债务净增数约为1.27兆元，不算太多，但是真正的债务在特别预算。其中五项特别预算2.2兆，则全靠举债，蔡政府任内便宜行事，共编列了11项特别预算，把常态的行政经费和特殊状况的特别预算交互混用，而且大量用于政策性取悦对象上。

以冠病的防治为例，先编列600亿的“防疫及纾困特别预算”，其后四度追加经费，先后再追加8000多亿，大肆撒币。今年全球疫情告终之后，蔡政府又编列了3800亿预算，继续大撒币。特别预算成为一道巧门，今年短短一年，台湾累计债务就将增加整整1兆元。尤其可议的是，政府编列特别预算总是夸大不实的施政计划为名，逃避举债上限与国会监督，债留子孙。

政府撒币如果能扶植产业发展，兴旺经济，奠立未来厚实税基，倒也不失为有益的投资。但是，蔡政府对于台湾产业的转型与升级助益有限，难怪全台工业总会最近针对制造业发表建言，强调台湾产业应均衡发展，避免衍生“荷兰病”。这些年来台湾太集中于半导体特定产业，使得社会资源及人才培育过度往特定产业偏移，忽视了整体产业结构的均衡发展。至于攸关产业长期发展、劳动权益维护与劳资平衡稳定、电费适度调整等重大问题，也因与选票没有直接关系而未见显著改善。

就民众的切身感受而言，据主计总处统计，台湾今年前八个月CPI平均涨幅高达2.62％，自2021年8月以来，已经连续20个月超过警戒值的2%，物价持续上升。由于名目薪资成长率追不上通货膨胀率，实质薪资成长率就变为负值，导致受薪阶层日子愈来愈艰难。物价上涨对中低所得者影响相对较大，各阶层的所得差距又持续扩大，青年的受剥夺感尤重。

在公共政策上，对产业及民生影响最大的是能源问题。蔡政府力推能源转型，订下2025年非核家园目标，声称再生能源占比要达二成，天然气发电也要占一半，但光电、离岸风电、渔电共生、天然气储槽容积天数等项目全数落后，连台湾美国商会都直指台湾能源转型进度“远远落后”，呼吁政府应提出确保供电无虞的政策蓝图。

而为了发展绿能，造成西岸遍地光电，吞噬农田鱼塭，离岸风电从施工到运作，都威胁海洋生态与渔民，衍生官商勾结弊端。

民进党政府能源政策面临破产危机，问题根源出在政治凌驾经济与专业考量，设定华而不实的政策目标，为了政治目的而顽固执行到底，即使是严重亏损的台电、劳保、健保，蔡政府都怯于根本性解决，而不断用拨补方式处理，导致问题愈来愈严重。蔡政府习惯将经济问题用政治思维与非专业方式处理，下任总统在经济议题上，会面临更大挑战。