台媒：务实面对蓝白合 别当历史罪人

来源：台湾《中国时报》社论

如果多数民意就是民意主流，那“下架民进党”是台湾现阶段无庸置疑的主流民意，不仅民调一致显示，希望2024年换党执政的民意多达6成左右，而且针对总统拟参选人的民调，侯友宜搭配柯文哲的民意支持度显著领先赖清德，若加上殿后的郭台铭，领先幅度更大。

理念出发 感动人民

在历来所有民调中，赖清德几乎都只有3成5的支持，明显碰到天花板，反映其支持者限于民进党铁杆基本盘。另一项不希望民进党继续执政的佐证是，在3位主要参选人中，民众最不愿支持的依序是赖清德、柯文哲、侯友宜，显示赖清德的仇恨值最高。

如果以正副总统参选人搭配做民调，数据更有参考价值。《联合报》民调显示，无论侯柯还是柯侯配都赢赖萧配8至15个百分点；中时新闻网民调也指出，侯柯配破4成，赢赖萧配7.6个百分点。在在显示只要侯柯配成局，无论谁正谁副，都可打败赖清德。

反之，如果在野力量不能整合，侯、柯瓜分选票，又有郭台铭搅局，赖清德躺着都可当选。他可能一如陈水扁，获得的选票不到40%，也就是6成民意不支持，凭藉少数民意就成为总统。这显然违背民主政治最基本的义理，在台湾面临兵凶战危之际，这样的荒诞情事简直是要命。

在野人士咸认非整合不可，唯有共推一组候选人才能彰显台湾的主流民意，才能阻断危害台湾安全的台独路径。现在的问题有两个，一个是谁正谁副？一个是两党合作的共同政见为何？

据报道，中广董事长赵少康和前高雄市长韩国瑜达成共识，10月中旬推动蓝白整合；赵少康说，国民党总统参选人侯友宜不可能当副手。民众党总统参选人柯文哲对此不以为然，他表示，国民党一直讲蓝白合，但是又不要比民调，又要当正的而不当副的，这是哪门子合作？这话言之成理，因为侯柯两人民调仍在伯仲之间，柯不愿屈居副手，以免不分区立法委员选举受到重击。虽然国民党组织力远大于民众党，县市长也高逾2/3之谱，在组织动员力量发挥之后，仅靠空气票的柯文哲是难望其项背的。不过，短时间要以民调领先的柯文哲接受为副，有实际上的困难。

民意依归 放弃成见

两党合作正如柯文哲所说，不要予人政治分赃之感，也就是不要只谈职位分配，而要有共识，要先谈出共同政策主张。这话不错，两党合作要从政策谈起，才有合作的基础。总的说来，政策分成宪政与国政两大领域，这两方面先谈妥，再谈人事，比较顺当。柯文哲说的“合理”，他认为合作要有共识，必须是理念结合，国家重要结构最优先，更细节包括台美关系、两岸关系都要有论述，如果谁配谁只是权位分配，没有办法感动人民，老百姓也不会埋单。

国民党主席朱立伦最近也倡议宪政改革及执政联盟，释放出即使国民党总统选举胜出，也不排除在双首长制的思维下，让阁揆成为最高行政首长，彼此分享权力，这对民众党参与国政颇有吸引力，也与柯文哲抛出的“联合政府”若合符节。两党可以从宪改与国政的议题谈起，先谈事再谈人，先易后难，到10月底再寻求以共同可以接受的方式确定正副搭档。

针对在野支持者的焦虑，柯文哲28日说“放心好了，一定会合的”，柯办发言人陈智菡29日却说比民调，输的退选。支持者希望在野合作，如果蓝白分裂也必败无疑，随便放话只会搅乱现在的合作气氛。蓝白合如果真要以民调决胜负，国民党觉得自己是百年大党，资源多、人才济济，民调方式不公平，柯也可承让一定比例，例如5个百分点。蓝白两党整合工程难度很高，但若整合成功，两党必可更加兴旺，台湾也能远祸蒙福，再难也要想办法整合。

在这个历史性关键时刻，唯有两大在野党整合才能救台湾，任何人阻碍在野结盟，都是帮助极端偏执又贪腐无能的民进党继续盘踞权位，危害台湾，都将成为历史的罪人。