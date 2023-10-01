特斯拉狂飙势头可能暂歇 两头拦路虎不容小觑

来源：彭博社

作者：Dana Hull

特斯拉连续四个季度刷新汽车交付记录，但这种狂飙突进的势头在最近三个月可能不得不止步，因为工厂部分停工了。

特斯拉在夏季关闭了部分设施以进行生产线升级。 马斯克此前警告这会减缓生产速度。此外随着通胀继续冲击家庭预算，消费者购买大件物品的意愿也在下降。

接受彭博调查的分析师预计，特斯拉最早将于周一公布第三季度汽车交付量为45万6722辆，低于第二季度的46万6140，意味着交付量出现2022年初以来的首次下降。最近几天，一些分析师已经调降了预期。

Robert W. Baird分析师Ben Kallo在本周给客户的研报中写道，“计划中的工厂停工和需求因素让华尔街对特斯拉第三季度交付情况感到不确定”。Kallo估计该季度的交付量为43万9200辆。

在1月告诉投资者特斯拉可能2023年生产200万辆汽车后，马斯克7月表示，公司将坚持先前180万辆的产量目标。

然而即使产量放缓，特斯拉仍在力保高销量。为应对通胀和高利率，该公司全年都在大幅降价。

其最畅销的Model Y目前在美国起售价为5万零490美元，远低于2023年初6万5990美元的起售价。而且该公司还是大约一年前通过的《通胀削减法案》的主要受益者。

只要特斯拉汽车交付数据公布，美国今年电动汽车销量超过100万辆几乎毫无悬念，这也是该国首次越过该门槛。

投资者和马斯克粉丝都在热切期待特斯拉的下一款车型，即灵感来自《银翼杀手》(Blade Runner)的钢制电动卡车Cybertruck。社交媒体，尤其是马斯克拥有的X平台（前身为推特）上充斥着Cybertruck的各种图片。然而，实现量产仍有很长的路要走。马斯克表示，将在奥斯汀为Cybertruck举办首次亮相会，届时第一辆Cybertruck可以交付给客户，但他没有透露具体时间。

分析师预计Cybertruck不会很快占到特斯拉交付量的很大一部分。这是一辆制造起来很复杂的汽车，他们预计产量增长会较为缓慢。

与此同时，当工厂升级完成后，特斯拉产量可能会继续增加。分析师预计到2024年该公司产量将超过200万辆。

“我们现在的基本预测是特斯拉明年交付量将达到210万辆左右，低于目前普遍预期的230万辆，”德意志银行分析师Emmanuel Rosner写道。“从好的方面看，该公司没有试图推动那么大的销量，意味着明年的定价压力可能会较小。”