来源：香港01

01评论编辑室

今年中秋佳节适逢十一国庆前夕，香港政府联同商界在维港两岸海滨举行市集，长周末的假日气氛在星期四、五已经出现。对于走出阴霾、重振市道的香港来说，这是重要的。

2020年那年也是中秋、国庆长假期，那时市民外出被限聚，斗争气氛亦仍然强烈，没有多少欢度佳节的氛围。再上一次中秋适逢国庆已是2012年，虽然政治、经济环境比起现在好，但不幸地发生了南丫海难，莫说假日气氛一下子都没了，更是香港人的伤痛回忆。

今年中秋、国庆长假期，经济问题可以说是当前最大忧虑。楼市受压，发展商和地产代理天天嚷着“撤辣招”；消费不振，商户抱怨市面人流疏落。这个时候，先有商界发起的“星光夜市”，后有“香港夜缤纷”的头炮“海滨艺游坊”，加上港铁在中秋当晚通宵行驶，巴士公司的通宵路线亦提供优惠，可以说一切来得合时。

不过任谁都知道，几场期间限定的活动不足以重振市道，根本关键在于我们的货品有没有吸引力，价格是否够竞争力。说香港不能“斗平”，不是没有道理，但平或贵不能抽空而谈。有人烧卖四粒卖20元，有人定价低一些，这种“斗平”难道又不应该？如果商铺加租，货品或食物要愈卖愈贵，这不是“斗平”，但亦不会是出路。

租金一直是对中小企发展的一大窒碍。铜锣湾、尖沙咀那些闹市地段自不待言，荃湾、沙田这些地区的铺租也动辄六位数字。小商户的收入都得上缴给业主，如何能投资在新产品、新服务？如何能定价便宜一点？如何能给员工较好的待遇？当普罗大众的月入跑输通胀，又有多少人会仍然舍得消费？

结构问题，只得结构解决。搞活动、办市集可以营造气氛，但亦仅此而已。就连楼市“辣招”，也是一样。楼价下跌，与利率、经济预期、人才外流等结构因素相关，“撤辣”即时可以营造一时气氛，但不会改变根本因素。九龙仓主席吴天海也提醒社会，“撤辣”并非灵丹妙药，市场不能期望太高。

另一个大孖沙、恒隆集团主席陈启宗近日亦指出，香港的房地产业不仅仅是周期性的转变，而是正经历结构性变革，“暴利的日子会一去不复返”，长远来说香港将更具竞争力。若然香港的住屋成本、铺租成本能够调整下来，当然很多人都能够受惠，惟他的说法是基于土地供应增加这一重要假设。

先不说政府在北部都会区的收地、发展工作缓慢，连粉岭高球场建屋也一再延迟，发展过程中若然过分依赖市场的力量，最终在哪些地区、以什么价格、有哪些土地供应也是由私人企业主导的话，香港扭曲的居住和营商环境将仍然难以修正过来。

搞夜市、研“撤辣”或许可以给今个中秋、国庆长假期添上一些憧憬气氛，但政府要改革经济结构、释放发展潜力，下个中秋、下次国庆才能真正欢度。还有不到一个月，特首李家超将会发表他的第二份施政报告，也等如将会预告香港的未来是怎样。