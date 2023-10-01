在野联合 对民众党长期有利

来源：中时电子报

作者：张登及

台湾大选目前呈现四方竞逐的态势。若是至少有三方参选到最后，结局已定，执政党将继续执政。虽然赖清德当选后，仍需刷新内阁与政策，党内还会有一番折冲樽俎，但不影响未来绿营独大的局面。

执政党领先下，三组或四组竞争最为有利。其支持者也会主动鼓舞民调最后一组的声势。因在野集团必败，投票率降低，且其多数支持者开票前就会把政党轮替失败的责任，归咎于第四组被利用。所以第四组除了应自己加油，也要有在大局当关键者的智慧。

前三组合纵连横的情况，颇类似魏、蜀、吴的不对称三角。魏在粮草与兵力上居于优势，就像目前执政党在众多民调稳居35%～40%，也在中央行政与全国多数传媒占上风。笔者认为，如同过去许多选举，不表态的未必是“中间选民”，却还是民进党支持者居多。则三方对战时，绿营仍有可能赢得近45%选票顺利当选。与古三国不同之处是，胜选不代表歼灭对手。由于白营政党青睐度不错，国会不分区席次较前届可望增长不少，即便区域席次斩获少，只要总统票排位第二，短期仍为小胜。总统票落居第三的国民党，选后会陷入究责争议，若无法整队，还有各级民代考虑投白的可能。则白营只要努力使总统票居次，行情似乎看涨。也就是曹魏继续做庄，刘蜀失败萎缩后出现“投吴”者。魏吴共治，好像值得民众党期待，也呼应李前总统铸造“本土两党制”，为台湾“终极方案”做准备的方略。

然而再仔细评估又会发现，尽管绿、白曾在“本土价值”有诸多亲近，但三连胜的执政党怎可能乐见浪漫的“本土两党制”？除了胜选有功者亟需勉励，白营蚕食鲸吞年轻板块选票，更使绿营基层“苦柯久矣”。当此两岸紧张之际，除非柯主席愿宣示与绿合作，对“一家亲”等疑似协力者自当“剩勇追穷寇”。但就算吴王输诚，曹魏会这样任东吴坐大？还是不合常理。

再说绿大、白中、蓝小的格局还有两个风险。首先，蓝营若迅速衰败，其他新兴的亲绿政党与民间义勇，必转向集中攻击白军各部与其主帅，溃败下的蓝军也只能坐视绿白恶斗。西瓜效应与腹背受敌之下，东吴即便吸纳部分蜀汉贰臣，也难逃当年橘营兴衰教训。其次，三党竞逐、参选到底的“立于不败”，仅是考虑夺荆灭蜀、魏吴并立、赖柯共治的局面。但台湾的局势是螳螂捕蝉，黄雀与弹丸如影随形。且不说华府是否充分理解与信任新兴的白军，北京恐怕也不会容忍推动两国论的绿营持续独大。蓝营若迅速边缘化，民众党能否单独承担维持两岸对话的重任？能否孤军牵制以抗中保台为国策三度执政的绿营？考量分担在野责任与缓和两岸危机，答案应该很浅显。

既然三方混战到底对白营并非真正长期有利，白营应慎重思考有意义的联蜀拒魏，未来能稳扎稳打的策略。目前传言非绿各方于适当的时间点以民调决定联军形式。要找到双方能接受的“准决赛”比分方法，工程艰巨。除了挂帅出战人选，更重要的是“蜀吴联合”有无充分的伐魏“义理”去说服选民。须知蓝白两军仍各有相当多排他的支持者。没有义理的联军如同六国抗秦联盟，很容易就被对手分化瓦解，结果就是掉入“一加一小于二”的陷阱。

笔者认为，“比分举帅”与“联军义理”两项，对在野整合缺一不可。三方混战，对白军而言，短多长空；对蓝军而言，最多在决赛勉强胜过白军，两次决赛连败的未来也极凶险。无论蓝白，都应为选民、为台湾有一场“真正的选举”，努力到最后一刻。

作者为国立台湾大学政治学系教授