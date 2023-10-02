海鲲号戳破的政治神话

来源：台湾《中国时报》社论

首艘台造潜舰“海鲲军舰”近日举行命名暨下水典礼，尚未进行任何主要测试，民进党政府及绿营就强力操作，吹捧为未来防止中国大陆军舰穿越第一岛链的“护国神器”，无视大陆军舰穿越第一岛链已是“新常态”。建立独立自主国防是台湾民众的共识，但将军事“政治化”，沦为服务政治的工具，只会削弱国防能力，冲击国安。

干坞下水 迎合蔡英文政绩

最令人不解的是，“潜舰国造”专案小组召集人黄曙光在海鲲号风光亮相时，主动向媒体爆料，影射一位立法委员为了“蝇头小利”，出卖“潜舰国造”的相关机密。但他不主动向检调举报，不仅让个人卷入政治纷争中，更可能掀起一场政治风暴。难道是民进党想藉此转移各界对“潜舰国造”程序节点管制，或是潜舰无法形成预期的有效战力的质疑？

蔡英文政府提前举行海鲲号命名下水典礼，没有出干坞如何称之为“下水”？被嘲讽为“政治下水”，就是要为蔡英文创造政绩，拉抬民进党大选声势。另外，也传出要加速测试过程，在蔡英文明年520卸任前可以交舰，提早让潜舰“政治成军”。

海鲲号即将进行“泊港测试”及“出海测试”，顺利完成后交给海军进行1年的战术测试，最快2025年正式成军。潜舰台造得到“八国联军”协助，10多项战斗系统装备的品管、测试与整合更为繁复困难，过程冗长，如果为了服务政治目的急就章，将产生更大的安全与品质风险。

虽然黄曙光回应，没有政治下水或政治成军，原型舰测试没有时间表，“我们不会把潜舰官兵生命安全及战力去做政治交易”。但仍不能掩饰蔡政府为了大内宣刻意提前办下水典礼的事实。

黄曙光向“友好”媒体简报时乐观地表示，期待于2027年完成2艘自制潜舰，加上现有的2艘“剑龙级”潜舰，台湾潜舰从此将可箝制北方的宫古海峡，台湾南边的巴士海峡，使大陆海军在第一岛链内动弹不得，不能包围台湾进行攻击或封锁。即使拥有71艘核子潜舰的美国海军也不会出此狂言；大陆海军目前有6艘攻击型核潜艇、6艘弹道飞弹核潜艇和44艘柴电潜艇，怎会惧于台湾4艘潜舰舰队的威慑。黄曙光的大胆放言等同开“远期空头支票”，释放政治讯息。

大陆已积极落实“战略威慑”策略，从例行性入侵台湾的“防空识别区”（ADIZ）、消除台海中线、甚至逼近台湾24浬的“邻接区”，如9月“山东号”航母与大量舰艇越过第一岛链，进入西太平洋进行演练，同时达成消耗台湾军队、缩短台湾因应时间的战术目标。

围堵解放军 黄曙光放言高论

大陆战略威慑，若美国与台湾回应消极，北京可顺势造成新常态，自去年8月后，这个态势更为明朗，大陆军机与军舰自由进入第一岛链已成为既成事实，而台湾现在却畅谈2027年后大陆不得超越第一岛链，完全脱离现实，只是一厢情愿自我安慰，麻醉民众。

“潜舰国造”在2015年正式启动，虽然只有短短8年，印太局势已发生剧烈变化，大陆在整体战力上仍不如美国海军，但在2020年军舰数量已超过美国，到2025年大陆海军预计扩张为400艘，2030年更达440艘，而美国到2030年只拥有290 艘军舰。以目前军备竞赛规模，原本就不在同一个天平上的两岸海军只会加速失衡。“潜舰国造”对台湾国防自主及国防工业发展具有意义，但过度渲染只会刺激大陆采取更激烈的反制行动，反而升高紧张情势。

蔡英文说，潜舰是台湾发展“不对称战力”的重要装备，但《华尔街日报》指出，华府已开始辩论台湾经费是否运用在非对称作战武器，更多的军事专家质疑台湾宁愿花费在昂贵、有威严的硬体武器。

美国专家认为，每艘潜舰预算接近新台币500亿元，与其他非对称武器系统完全不同，台湾应致力于小型无人舰艇与潜舰，智慧型鱼雷、水雷，以及反舰飞弹等成本低、灵活、易操作的小型武器，才符合不对称作战概念。

海鲲号工程进入关键时刻，尚未真正下水却已埋没在政治口水中，对整个计划与黄曙光而言，目前只有一个选项，就是确实如期完成能提升海军战力的潜舰，平息美方及国内的质疑，否则耗费庞大经费、人力与时间的潜舰国造将成为台湾国防的累赘。