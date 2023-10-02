蓝白难合问题在心态，不在民调

来源：台湾联合报社论

台湾2024大选即将进入百日倒数冲刺阶段，四位主要总统参选人民调支持度维持阶梯队形前进：民进党参选人赖清德持续领先，国民党参选人侯友宜和民众党参选人柯文哲在伯仲之间，鸿海集团创办人郭台铭如果加入战局则殿后。但各种民调都显示，赖清德的声望，不敌民众对下架民进党的渴望；如果蓝白合，就能改变队形，超越赖清德，下架民进党。问题是，投票日近，整合路遥。

此时回顾20年前的“国亲合”，或许于今日政局仍具参考意义；甚至就当前兵凶战危、民心望治的情势来说，眼前的“蓝白合”，应比当年的“连宋配”更迫切。

2003年2月14日，国亲两党主席连战与宋楚瑜举行“连宋会”，两人签署“国亲政党联盟备忘录”，以行动促成2004年在野联盟。连、宋早在选前一年多就酝酿整合气氛，而国亲政党联盟备忘录也达成三大共识：一、推动党对党的合作，共组国亲政党联盟；二、正副总统搭配，宋主席尊重连主席意见；三、两党将合组联合执政团队，以解决台湾的经济与两岸等重大难题。在野整合不是只喊口号，更要展现实际行动。

“连宋会”当天正好是情人节，外界喻为国亲两党政治联姻。愿意屈居副手的宋楚瑜强调，人民心中所想的，就是让国亲能真正结合、台湾能真正结合的力量。现在距离2024大选剩一百多天，人民心中所想的就是下架民进党，也支持蓝白合，但蓝白却还在隔空呛声。民心望治如昔，但政党氛围大异。

时空环境大不同，导致“连宋可配，蓝白难合”。国亲因为前总统李登辉情结而分裂，但两党系出同门，尽管宋楚瑜民调高于连战，但国民党实力大于亲民党，且2000年首度政党轮替的空前压力，内外环境逼得泛蓝不得不合，连宋配可谓顺水推舟。反观如今国民党频为蓝白合敲边鼓，民众党则欲拒还迎，时见反复；事实上，如果没有足以服众的整合方案与机制，当然谁也不服谁。

2004年大选，国亲联盟从总统搭档到立委选区布局，彼此都有细部执行计划和对谈窗口，战略、战术兼具。20年后的在野大联盟却各怀鬼胎，选前倒数一百天，时间不利于分裂的在野党。侯柯郭三角习题可能有千百种解答，有人提议各做四年、有人提议行政首长或立法院长交换，甚至“比民调，输的退选”都出笼。但各种务实空想交错的答案，也正凸显整合难度。

蔡政府挨批“朽木为官、禽兽食禄”，赖清德曾任阁揆、副总统，当然也是共犯结构的重要成员，但蓝白合至今只闻楼梯响，放纵民进党继续霸道横行；在野阵营争强互扯的力道，远大于下架民进党的意志，导致台湾社会笼罩浓浓的下架民进党氛围，赖清德民调却依然一枝独秀。

大敌当前，在野阵营“合则双赢，分则三输”。提前一年联姻的连宋配，都打不赢陈水扁的执政优势，更何况蓝白不合，赖清德将是最大赢家。蔡政府执政八年以来，两岸陷入空前危机，“台独金孙”赖清德若再接棒，台海终无宁日，社稷动乱，百姓为刍狗；在野党若心中有人民，都应该放下成见。事实上，蓝白合问题在心态，不在民调。

政党合作要有诚意，但蓝白阵营只有相争与放话；政党联盟需要方案，但蓝白阵营只见抬价与抬杠；蓝白合还需要时间讨论、说服与磨合，但时间并不站在蓝白阵营这一边。蔡政府失德失政，人民期待下架民进党，台湾才有机会拨乱反正，在野党必须认真回应人民的呼声。