乌克兰有能力跟俄罗斯争夺黑海吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

9月下旬，负责乌克兰反攻中扎波罗热（Zaporizhzhia）南部前线的将军塔尔纳夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）接受美国有线新闻网络（CNN）访问时，承认乌军反攻不及预期般迅速，声言最重要的事是不要丧失乌克兰现有的战场主动，更表明南线要打到托克马克（Tokmak，其中一个俄控乌南交通重镇）才算是达成“最低目标”。如果这句话不是在乌军反攻开展3、4个月之后才说出，而是其反攻之前的论调的话，这位将军大概会被批为“失败主义者”而被换掉。

根据《纽约时报》的统计，2023年以来截至9月25日，乌克兰一共夺得143平方英里土地，俄罗斯夺得331平方英里土地，可见乌克兰的连月反攻的速度有多么缓慢。但此刻在乌克兰东部，特别是东北部仍有攻势的俄军也“不遑多让”，9个月来取得的土地只相当于乌克兰领土面积的0.08%，而去年4月以来收复顿巴斯两州的目标，在去年9月以“公投”法律收复之后，如今实际的军事收复也早已不是人们的谈论重点。

秋冬将至，雨湿和寒冷将会使战场上的步兵推进困难重重。对于乌克兰和俄罗斯而言，现在要比拼的是“可持续性”，看谁能长远支撑下去。普京赌的是西方对乌克兰的支持不能长期持续下去，而泽连斯基在西方援助“有减无增”的风险之下也只能扭尽六壬以自救。

重振国防工业

其中一种做法是鼓励西方企业直接在乌克兰设厂生产武器。9月28日，法国防长勒科尔尼与英国新防相夏博思和北约秘书长斯托尔滕贝格一同访问基辅之时，就带来了20位法国国防工业代表与乌方相谈。29日，乌克兰举办了首届国际国防工业论坛，共有超过30个国家、250家国防企业参与，宣告了国防工业联盟的成立，而乌克兰企业同时亦与海外伙伴签订了20项包括共同生产在内的合作文件。

事实上，在此之前，土耳其的拜卡公司本年7月已动工在乌兴建无人机工厂。本年8月，英国最大国防企业贝宜（BAE）亦同乌克兰签署了两项合同，与乌军合作重振乌克兰国防工业，并寻找合作伙伴在乌克兰生产105毫米大砲。

除了寻求西方国防企业支援和投资之外，乌克兰也积极重振自身的国防工业，一方面提振武器生产，另一方面也集中研发无人机、无人艇等成本低廉、成效显著新型军备。

大家不要忘记，乌克兰在苏联解体之时仍是苏联的国防产业重地，曾负责生产苏联的部份洲际弹道导弹，连现时俄罗斯唯一一艘航母也是在乌克兰建造的。其后，乌克兰依然是军备出口大国，同时也变卖了不少苏联时代遗留的军备库存，直至2014年乌东爆发亲俄分离主义衝突为止。2012年，乌克兰曾是全球第四大军备出口国，到2019年才跌至第十二位。

正所谓“烂船都有三斤钉”，在西方军情援助、西方零件供应加上乌克兰的国防产业创新之下，乌克兰并非没有在部份俄乌战场的领域与俄军一决高下的可能。

黑海的争夺

当中，最重要的就是黑海的争夺。而所谓“黑海的争夺”，基本上没有海军的乌克兰，当然不能跟俄罗斯争夺整个黑海的控制权，但黑海对此刻的乌克兰而言，有三大战略价值，一是阻止俄罗斯藉黑海向尚在乌克兰政府手中的乌克兰临海地域发动攻击，二是让乌克兰商品可继续经黑海船运出口商品，三是让乌克兰在黑海保存足够的军事活动自由，可藉此攻击克里米亚甚至是俄罗斯黑海沿岸的目标。

第一个战略价值，其实早在去年战争之初已经实现。乌军在去年四月用自制的反舰导弹击沉了黑海篮队旗舰莫斯科号，再在6月重夺黑海西缘的蛇岛之后，俄罗斯海军舰只已不敢再靠近目前尚在乌克兰手中的敖德萨一带。

第二个战略价值，如今还在努力实现的过程中。自本年7月俄罗斯退出《黑海粮食协议》之后，尽管乌克兰已不断努力扩大其透过多瑙河港口再经罗马尼亚港口出口粮食的运载能力，但到本年9月，乌克兰的穀物出口量比去年9月协议尚存之际减少了51％。由于粮食出口是乌克兰的出口大宗，如何在没有俄罗斯配合之下安全地利用黑海出口粮食是亟待解决的困难。

在俄罗斯退出协议之后，乌克兰方面已自行公布了沿罗马尼亚和保加利亚黑海海岸南下，再经土耳其博斯普鲁斯海峡进入地中海的航道。根据乌克兰9月26日的说法，至今已经有7艘货船成功使用此航道出海。

虽然船运业界对于船员安全、船运保险的问题仍然有重大顾虑，但位于伦敦的船运保险公司Miller在9月底已推出了新的保险计划，与乌克兰当局合作为乌克兰的黑海穀物出口提供保险服务。而伦敦劳埃德保险社（Lloyd’s of London）亦正在跟联合国商讨提供同类保险。

要支持黑海出口航道的运作，离不开乌克兰的第三个战略目标，就是要让乌军能在黑海有足够的行动自由，持续削弱俄罗斯黑海舰队的实力，使俄方不能单方面阻截乌克兰的船运航道。

本年以来，乌克兰已对克里米亚的黑海舰队总部塞瓦斯托波尔港发动了至少35次攻击，9月22日甚至以飞弹击中黑黑海舰队的总部大楼，致使当地政府不得不将大楼有序炸毁。事实上，9月以来，乌克兰以无人机和无人艇等新型武器配合导弹多次成功打击黑海舰队目标，例如9月13日破坏了一艘两栖登陆舰和一艘潜艇，23日又击中塞瓦斯托波尔的一个码头。自去年击沉莫斯科号之后，乌克兰至少已对19艘俄军船舰造成破坏。

不少观察者都认为，在乌克兰的多次成功袭击之下，黑海舰队已逐渐搬往俄罗斯的新罗西斯克港。不过，乌克兰在8月初也曾在该港以无人艇击中其中一艘黑海舰队登陆舰。

此等成功当然要归功于乌克兰自身的国防产业。

英国国防部9月底就曾在其俄乌战争的例行评估中指俄军在黑海持续进行区域安全巡逻及实然封锁乌克兰港口的能力很可能已被折损。如果乌克兰黑海出口航道能在没有俄罗斯的同意下重新开通，又或者藉此迫使俄罗斯在没有得到西方解除部份制裁的情况下重返《黑海粮食协议》，我们就大概可以确定此判断准确。

黑海航道的重新开通，将会是乌克兰有一定能力在西方援助减少的情况下继续以自身国防能力抗击俄罗斯的一个实质标记。