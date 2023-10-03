美众议院部分共和党人寻求罢免麦卡锡 国会的权力平衡或出现动摇

来源：彭博社

作者：Billy House

继美国国会为避免政府停摆而于最后关头通过权宜法案后，共和党内部的分裂正在加剧。该党内部一项推翻众议长凯文·麦卡锡的倡议恐会动摇国会的权力平衡。

联邦众议员Matt Gaetz誓言将于本周启动这场罢免动议。该行动中结成的联盟将深远影响由共和党控制的众议院对意识形态的狂热和对边缘政策的渴望。

这场针对众议长的反抗较为罕见，而反对党成员对麦卡锡予以救助的可能性之高前所未有，这正值华府艰难地制定政府年度拨款计划之际。对乌克兰的援助仍悬而未决，围绕移民和庇护政策、堕胎权和对贫困人士的支持等议题存在激烈争执。

尽管美国国会周末通过了权宜法案，但政府仍面临于11月17日停摆的威胁。

麦卡锡周一表示，Gaetz反对他的举动是基于个性而非政策。

“不要通过Matt Gaetz来评判共和党，”这位众议长向福克斯新闻表示，“而是通过我们的敌人来评判我们。Matt，这是私人问题。”

Gaetz的反对行动有可能取得成功，前提是他能够再说服四位共和党强硬派加入，再加上几乎统一战线反对麦卡锡的民主党。不过，民主党人也可能对麦卡锡施以援手，方式是投票反对罢免这位众议长的动议，或选择压根不投票。

民主党人的救助将使麦卡锡在众议院面临一个相当于联合政府的局面，这一显著转变将迫使众议院重新评估立法议程。

在这种情况下，来自Gaetz及其盟友的威胁将被中和，但麦卡锡仍无法站稳脚跟——他极易受到下一次挑战的影响，并依赖民主党的持续支持。

中间派民主党人此前曾表示，他们会考虑“营救”麦卡锡。自从今年1月历经15轮投票终赢得众议长职位以来，麦卡锡一直面临下台的威胁。而此后麦卡锡发起对总统乔·拜登的弹劾调查，这推动国会趋于两极化，并激怒了那些中间派。

麦卡锡的下台将导致众议院出现领导层真空，并没有明显的继任者来团结难以驾驭的共和党，这会带来更多的政治不确定性。华府仍有一些民主党人认为麦卡锡——特别是愿意与民主党人达成协议的麦卡锡——是比任何潜在继任者都更好的选择。

众议院民主党领袖尚未透露他们是否会对麦卡锡施以援手。