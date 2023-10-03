对抗假讯息不能靠AI

来源：中时电子报

作者：赖祥蔚

AI正在大行其道。一时之间，蔚为显学，几乎什么都离不开人工智能（artificial intelligence）。在AI的各个领域之中，机器学习广受关注，至于更进一步、可以自动进行特征工程的深度学习，因为可以自动学习并找出人类都未必注意到的衍生变数，因此对大数据的分析以及预测效果往往更佳。

Al可以用来辨别假讯息，也可以用来制作假讯息。不过目前的研究显示，如果想从形式去辨别讯息的真假，现在主要只能应付Al制造的假讯息；对于人工制造的假讯息，还不容易以Al直接进行辨别。这种技术性的对决，两边应该都会持续进步，例如当AI辨识假讯息，主要还是以文字为主的时候，AI制造假讯息就已经提升到了深伪影片。

不可否认，AI是对抗假讯息的有效工具，但是绝对不能把AI当成唯一与最终的判断标准，否则不只是对言论自由理论的颠覆，也是对于人类自由的剥夺。因为从言论自由理论的发展来看，最早的弥尔顿强调的是由人类的理性来自行判断真理与对错，而且真理可能过很久才会发现，甚至永远不会发现；接棒的密尔则强调真理的思辨与选择，是人类的权利；到了20世纪，美国联邦最高法院大法官霍姆斯提出的“观念市场”论述更是大放光彩。

最近几年，有一些学者用实证主义的角度出发，要去验证观念市场是否因为假讯息的氾滥，而出现经济学所说的市场失灵情况。在此同时，透过AI来辨识假讯息的想法更是大行其道。两者一结合，几乎可能推论出AI是比人类舆论更好的辨别讯息真假的工具。

这其实完全搞错方向。首先，言论自由的知识论传承，本来就不是实证主义，而是实用主义，也就是相信这样的主张对人类社会的进步有利。正因如此，即使很多人不太相信“真理越辩越明”，却始终支持言论自由，这反映的就是实用主义的精神。

其次，要探讨观念市场是否出现市场失灵，要先知道到底观念市场在哪？这个市场不是存在于网络等舆论空间，而是存在于每个人自己的心智，也就是每位公民的独立判断能力，就是一个观念市场。就此而言，他人的论述、学者的研究、AI的辨识，都只是参考，绝不能取代每位公民对真假对错的判断。一旦让AI取代了人类的判断，也就形同剥夺了人类的理性权利。

AI是很棒的工具，但是对抗假讯息绝不能都靠AI，而要靠公民的理性思辨。都靠AI要担心的不是会出现机器人统治，而是会出现控制AI者的极权统治。

作者为国立台湾艺术大学广播电视学系教授