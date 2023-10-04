来源：香港01

01评论编辑室

香港特首李家超表示，香港刚过了一个喜庆热闹的国庆日，当中包括在大陆长假期首三日约46万人次的大陆旅客来港，国庆烟花汇演吸引了超过43万人在维港两岸观赏，10月1日免费开放的17间博物馆合共有6.3万人次参观。

李家超预告“香港夜缤纷”活动将会一个接一个，持续到明年初。湾仔海滨市集“海滨艺游坊”亦将继续在每个周五至周日及公众假期继续营业，直至本月23日的重阳节。

从入境旅客的人次来说，这个周末的确热闹。在最高峰的10月1日，大陆旅客超过17万人次，突破了此前、在五一黄金周前录得的16.6万疫后纪录。而且9月29日至10月2日四天大陆旅客高达61万人次，也超出了4月29日5至5月2日录得的56万人次。

虽说三个海滨场地的夜市活动人头涌涌，李家超初步估计这个长假期约有10万人次到场。但市集的规模、规格始终比较简单，除了烧卖定价引起关注之外，本身未必能够持续地吸引中外游客。如立法会议员江玉欢所指出，“给市民松松气及带旺经济是两回事”，“维港边的多个夜市救我们一时，救不了一世”。

更何况经主要口岸的北上人次，在9月29日至30日亦高达56万人次。要长远维持香港的竞争力，不是“夜缤纷”就足够。

“不做‘夜缤纷’就肯定是‘零’”的说法没错，但如果有了“夜缤纷”也只是一分、两分，那么就等如吊盐水见效，但没有接受重要的治疗，身体远远未到康复。“不是‘零””之外更重要的是做正事，争取那另外的八分、九分，朝着振兴经济的十分目标进发。

不时有人重提二十年前，政府如何在“沙斯”之后重振经济。自由行也好，托楼价也罢，对于振兴经济虽然不是“零”，但也错失了经济结构改革的时机，造成了近十几年来香港经济脱实向虚的弊病。相信政府在未来几星期会继续为经济吊盐水，但在吊盐水之外会否有真正的手术、用药，却仍然令人忧心。