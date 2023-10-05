华府混乱新局 无暇顾及台湾

来源：联合报

作者：郑明德

美国众议院议长麦卡锡被罢免，创下美国历史上首次，主要是以众议员盖茨为首的共和党极右派挑战。有观察者指出，这将导致众议院共和党议员之间进一步的混乱。笔者认为，毫无疑问，这是共和党内的政治问题；且最高领导人议长都被罢免，看来后续问题恒久且难解。

观察政党运作的学者，长期以来均注意其内部政治。政治学者Robert Michels归纳出很多原因，包括新旧领导者（集团）之间，不同年龄、社会出身及种族之间，地方、分支单位（领导者）与中央单位（领导者）之间都可能发生；甚至领导者之间的观念、策略、恩怨、忌妒、猜忌、权力欲不同，也会导致敌意发生，进一步造成党内的政治斗争。真正的敌人是党内同志，就是对这个发展脉络分析所得出的结论。

事实上，不仅麦卡锡遭遇党内极右派的挑战，拜登总统也面临民主党内进步派的质疑与批判，包括年纪太大、华府犯罪处置、是否恢复逮捕非法入境移民、批准阿拉斯加州钻油计划等议题。只是这次麦卡锡以议长之尊被罢免，颇让人讶异。长期以来，美国两党之争已被诟病。此次，共和党的内部政治竟如此难解，还成功上演罢免议长的戏码，此斗争政治让人对华府运作更加忧虑。美国政治走出新混乱的一步，后续发展值得密切观察。

在台湾的我们，可能会关心麦卡锡被罢免后对美、陆、台三边的冲击。由于此罢免案来得又快又急，很多人对美国国会突然“变天”一时措手不及；更会担心这对台湾将是祸还是福？

笔者认为，美国行政部门的一中政策长期维持，差异仅在某时期走战略清晰或走战略模糊。国会部门则较短视近利，会随美国经济、民意演变动辄通过各项议案，在陆、台之间的作为有较大的起伏。

近年，美国国会议员普遍“仇中”意味浓厚，陆续出台很多对台友好的议案。随着麦卡锡被罢免，会出现何种新发展？笔者初步判断，随着总统大选逼近，诸多经济、社会议题的较劲，将是美国政治的主要重点。麦卡锡在未大幅削减开支的情况下，通过新的联邦资金拨款法案，避免美国政府关门，导致党内不原谅并遭罢免，就是这类案件。在此氛围下，美国国会议员无暇顾及对台议案，因此之前对台友好的主轴会明显降温；但选举激起的对华仇恨，仍会持续。接续，华府政局恐将混乱，又有大选将进行，台北这边不宜过度“押宝”或介入，特别是后续议长人选或总统人选，冷静观察后续演变较为妥当。