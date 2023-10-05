美国政治极端化 冲击台海安全

来源：中时新闻网

美国众议院议长麦卡锡一夕间被罢免，以“民主体制正常现象”恐难再自圆其说，这是美国政治全面极端化，当美国队长不再是负责重义的老大哥，而是带头寻衅滋事，无疑将冲击盟国关系与台海安全。

在美国众议院435席中，共和党只有221席的微弱多数，民主党则为212席，在2023年1月麦卡锡竞逐议长时，向党内强硬派妥协，同意罢免议长的动议可由单一名议员提出，党内同志才不再杯葛，让历经四天、整整15轮的投票的议长选举落幕。

麦卡锡的议长位置坐不到几个月，强硬派同党议员再跳出来指责他与民主党暗中交易，共同通过临时预算案，让联邦政府暂时免于在10月1日关门，最后对其提出罢免动议，在民主党暗助下联手将麦卡锡轰下台。以共和党众议员盖茨（Matt Gaetz）为首的约20名极右派议员，不到一年时间，左右美国政治两件大事。

麦卡锡帮助民主党免于政府关门危机，但民主党籍总统拜登却拒绝拉麦卡锡一把。有评论指出，或许拜登认为放任政府关门，让民众怪罪共和党，有助拉抬其个人声望。

美国两党政治以往仰赖跨党派合作协调与条件交换，在国家重要政策目标一致下，各取所需，络绎不绝的游说团体往来国会山庄，相互妥协与让步是常态。麦卡锡遭罢免，则揭示美国的政治运作如同著名政治学者福山所说，已沦为“否决政治”（Vetocracy），在政治极化背景下形成否决性政体。美国两党不再寻求妥协，而是“痴迷于否决”。

自1980年代起，美国总统从里根到小布什，带动新保守主义风潮，以小政府搭配自由贸易，产业垂直分工，“合作”是这时期的主旋律，随着美国国内经济问题难解、怪罪全球化让中国得益，“仇恨”成为主流，把自己的问题外部化，两党都要找敌人，而不是交朋友，特朗普便是利用仇外风波趁势上台。

当美国两党政治不再是华尔街谈判桌上的各取所需，而是西部牛仔的一举拔枪快意恩仇，不是你死，就是我活。两党的分歧有如两国，可以想见，明年如特朗普当选美国总统，肯定大砍军援乌克兰、再度从与盟国合作中退群。台湾的潜舰自造计划、发展不对称战力是否持续，都要看特朗普脸色。

“美国不再是世界上最伟大的国家”，在台湾也颇受欢迎的美国影集《新闻急先锋》（The Newsroom），首集一开始就抛出此一大胆想定，或是正是华府看到自己正衰败，急于在中国大陆还没迎头赶上前，拿台湾当急先锋，对中国大陆招招出重拳。

当极端、分裂、仇恨成为美国政界主旋律，只仰赖美国鼻息存活的民进党政府，除了绑紧安全带，也没有转弯的余地了。