麦卡锡下台效应 台湾引以为鉴

来源：《中国时报》

《中国时报》社评

前美国众议院议长麦卡锡短短九个月任期内已创下美国宪政史上两项纪录，他于今年1月历经四天15轮投票才当选议长，是美国内战以来的纪录；10月4日更成为第一位遭到罢免的议长。众院群龙无首，美国民主典范再受重创，若短期内无法走出乱局，将冲击美国世界领袖的地位与威望，美国对乌克兰的安全援助可能遭受“连带损害”，安全仰赖美国承诺的台湾不可不察。

援乌酿风暴 考验美民主



共和党籍的众院外委会主席麦考尔就指出，麦卡锡下台对乌克兰不利，更有损美国海外形象，以及“这只会让我们的对手更胆大妄为，例如中国，他们已经认为民主失能。”6月卸任的美国外交关系协会会长哈斯预警，最令他寝食难安的是世界安全的威胁来自美国自己，美国制度裂解代表内部威胁首度超过外部，美国成为不稳定的深渊及民主不确定的范例。

哈斯一语成谶，麦卡锡因个人政治诚信问题导致共和党内顽固派不满，但反映出的不是个人问题，或是美国制度上的小缺失，而是整个体制性的问题。预算膨胀扩张，立法与行政部门对峙导致联邦政府随时可能关门，连带影响美国外交政策执行，而在整个争议过程中，拜登政府对乌克兰的无条件援助也是导火线之一。

根据统计，从去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已提供高达768亿美元（约1050亿新元）援助，其中军事援助466亿美元，财政资助264亿美元，人道救援39亿美元，而在这次国会阻扰的预算案中又编列了61亿美元援乌。

共和党反对拜登政府不断扩大预算，特别是对乌克兰的无底洞援助，希望通过拨款法案予以削减支出，经常导致政治僵局，甚至陷入联邦政府被迫关门的窘境。今年又历史重演，麦卡锡与拜登政府妥协，国会通过不含援助乌克兰的“临时支出法案”，让政府可以运作到11月17日，然后再谈判以“综合法案”代替个别的拨款法案，通过整个政府支出。

这种运作模式惹恼以盖茨为首的共和党保守强硬派，认为剥夺了国会对于预算的审查权与删减权，并指控麦卡锡与拜登政府“秘密交易”，对乌克兰的援助暗渡陈仓，彻底违背了他当初的承诺，盖茨因此提出罢免动议，在众院以216票比210票拉下麦卡锡。盖茨喊出的口号就是“不再给乌克兰，没有临时支出法案，缩减开支。”

安全靠美国 高风险豪赌



美国众院目前处于休会状态，必须要选出新任议长才能恢复运作，紧接着就要在11月17日大限前处理棘手的拨款法案，否则联邦政府还是无法逃避关门的命运，届时乌克兰的援助案将摊在台面上。在10月1日开始的新会计年度，拜登政府提出240亿美元对乌克兰的军事、人道与经济援助。拜登表示，麦卡锡下台后，他担忧国会的混乱会破坏他对乌克兰的保证；而国防部已经警告对乌克兰的军事援助即将耗尽。

美国政府预算案及国会运作发展难以预测，已成为美国外交政策的沉重负担，美国引以为傲的理念、价值与制度也遭到考验。除了俄乌战争外，麦卡锡下台引发的效应也将冲击美中战略竞争。11月可能在旧金山举行“拜习会”，拜登的谈判地位多少将受到影响；由麦卡锡一手主导的众院“中国特别委员会”是否因此流失动能等，都是值得观察的变数。

从美国众院的动态可以看出，反中、反俄虽是国会山庄的最大共识，也将是明年美国总统大选的热门议题，并不等于共和党愿对台湾与乌克兰提供无条件援助，如2023年《国防授权法》（NDAA）通过提供台湾五年100亿美元的军事融资，但在拨款委员会遭到阻挡。拜登总统7月宣布提供台湾3.45亿美元军事援助及8000万美元军事融资，这次也可能因国会抵制行政部门预算遭到波及。

根据美国最新民调，拜登以42%落后共和党特朗普的52%，若特朗普卷土重来，美国外交政策势必有所调整，对外国的外交与安全承诺将首当其冲，美国民意与共和党对无止境援助乌克兰感到不满，台湾应引以为鉴，民进党将台湾安全完全托付美国确实是一场高风险的豪赌。