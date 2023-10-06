潘功胜即将迎来首个重大国际舞台考验

来源：彭博社

作者：Jacob Gu、Xiao Zibang

中国央行行长潘功胜势将于下周首次亮相国际舞台，为全球经济金融领导人提供了绝佳机会，与这位中国央行行长近距离接触，获得有关其政策目标方向的宝贵线索。

预计潘功胜将前往马拉喀什参加星期一（10月9日）开幕的国际货币基金组织年会。此次年会为期一周。这将是潘功胜7月份接替易纲担任中国央行行长以来的首个重大海外行程。

潘功胜肩负引导中国度过经济增长放缓期并捍卫其60万亿美元（约82万亿新元）的国内金融体系的重任，是此次年会上备受瞩目的与会者之一。

此次活动将使这位技术官僚与美国财长耶伦、IMF总裁格奥尔基耶娃以及其他重要经济和金融利益相关者接轨。潘功胜之前在中国与耶伦和格奥尔基耶娃有过初次会面。

中国财长刘昆预计也将出席该年会。但由于刘昆即将退休，潘功胜将成为那些寻求在北京有持久影响力的人的主要目标。

位于纽约的咨询公司Teneo Holdings LLC的董事总经理Gabriel Wildau说：“潘功胜的主要任务将是与全球决策者建立融洽关系”。他表示潘功胜需要这样做，“让他们放心，中国经济疲软并不像许多外国评论员和投资者认为的那么严重”。

谈话要点

在房地产危机以及消费者和企业信心疲软拖累经济增长之际，在摩洛哥出席该会议的经济领导人可能希望听到潘功胜对中国经济的看法。

宏观研究公司Exante Data驻伦敦的高级策略师Martin Rasmussen表示，将密切关注潘功胜关于货币政策的措辞，以从中寻找近期积极的数据改变了中国央行对经济看法的迹象。

Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang表示，在美元普遍走强的情况下，中国央行行长对人民币汇率的捍卫可能受到质疑。捍卫人民币的策略可能损害出口但有助于遏制资本外流。

Wang还表示不过一个更重要的问题可能是“他的大老板是否为人民币和美元问题划下了底线”。

债务谈判

鉴于中国是许多发展中经济体的最大主权贷方，潘功胜的另一个议题将是中国在发展中国家债务重组谈判中的作用。

由于中国和私人债券持有人反对使用以巴黎俱乐部为代表的西方主权债权人制定的指导方针，过去一年围绕债务减免的许多谈判都笼罩着紧张气氛。

前世界银行中国局局长Bert Hofman说：“中国希望避免被视为阻止此类重组”。

Hofman表示潘功胜和财政部官员可能会提出在共同框架下解决债务重组的方法。该框架使得巴黎俱乐部的传统债权国与新兴债权国（特别是中国）坐到同一张谈判桌前。

潘功胜的前任易纲此前在IFM于华盛顿召开的春季会议上表示，中方愿与各方一道落实G20债务处置共同框架，多边开发银行应在债务处置中作出应有贡献。