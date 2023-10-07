蓝白合关键：彼此“同理”，走出“同温”

来源：台湾联合报社论

明年台湾总统大选，仍停留在侯友宜和柯文哲“分则争第二，合则大有可为”的形势。蓝白是否能合，两党仍在各自叫价，未见具体进展。随着时间越来越紧迫，所有希望下架民进党的选民也越来越感焦虑。

国民党与民众党的关系，与过去的“连宋配”或“国亲联盟”本质并不相同。宋楚瑜及亲民党基本上仍属“泛蓝”范畴，而柯文哲原为“深绿”，一些民众党成员理念也较接近民进党。但这并不意味蓝白无法合作，事实蓝白合进展不佳，症结也不在理念差异。

追根究底，两党缺乏互信，过度执著于政党本位，才是合作缺乏进展的主因。举例而言，近来两党彼此放话，国民党传出只接受“侯柯配”；民众党和柯文哲大为反弹，除重话批评，也抛出“民调决定”和“输者退选”两条件。这些喊话除平添彼此猜忌，对于推进合作只有反作用。

两党的追求不同，各有道理，但无论如何，也必须思考候选人及政党的总体实力。国民党希望“侯柯配”，主要是侯友宜支持度虽未必高于柯文哲，但论政党实力，国民党拥有更多立委席次，并掌握绝大多数的县市版图，执政经验也更厚实。在柯文哲的立场，民众党是小党，若合作缺乏清晰的规则，极可能“合作”变成“被合并”，因此必须把底线踩死，绝不轻易退让。

更关键的是，尽管主流民意期待下架民进党，也希望透过蓝白合达成此一目标；但由于过去国内政党缺乏类似经验，蓝白合该如何着手并无范本可循，两党内部的歧见也不小。以民众党为例，党内有主战派和主和派，主战派甚至乐见国民党败选瓦解，认为如此一来民众党即可取而代之。至于主和派，对合作是要上至总统层级或仅限于立委，也各有看法。

国民党的情况则更加为复杂。有人主张两党谈判应由党中央主导，有人则认为应由侯友宜竞总主导；包括是否坚持“侯正柯副”，也意见纷歧。此外，党内若干重量级人士迄今按兵不动保持观望，似乎要等国民党败选再伺机攫取个人利益。换言之，党内仍未一致把“下架民进党”当成最大目标。

很显然，无论国民党或民众党，对党内“蓝白合”决策影响较大的，都是这类只顾自身政治利益的“同温层”，其中心所想并非主流民意下架民进党的渴求。因此，有人一方面高谈阔论说合作，一方面对于对方的疑虑却无法从同理心表示尊重，并合理回应。在这种情况下，要达到可以执行的“蓝白合”，当然始终欠缺临门一脚。

从这个角度看，蓝白要如何放下歧见，谈出可以落实的合作目标，就是两党主事者须要各退一步，先降低对方对合作的疑虑，试着从对方立场来思考问题。例如柯文哲担心国民党会并吞民众党，国民党应有具体回应与承诺；对于国民党本于政党版图的诉求，民众党当然也应尊重，并提出合理的建议方案。

有人担心蓝白合会招致“政治分赃”的批评，是杞人之忧。政党在选举中谈合作，选后合组联合政府，是多党制国家合纵连横的必要过程；只要动机正当，过程和结果透明，为国为民的合作自能获得民众支持。

最近，侯友宜竞办执行长金溥聪公开表示“未坚持侯友宜正或副”，柯文哲则将“民调输的退选”修正为“民调输的推副手”，若干立委选区蓝白已有“未明说的合作”。这显示，蓝白之间有合作的善意，有化为行动的可能。时间紧迫当然是个问题，但明知道蓝白合很有胜选机会，却不愿合作，才是真正问题。