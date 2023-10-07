来源：香港明报

作者：锺鸣九

美国国会参议院多数党领袖舒默即将率两党参议员代表团访华，中国外交部已表示欢迎。今年6月以来，美国国务卿布林肯、财长耶伦、气候问题特使克里、政治家基辛格、商务部长雷蒙多已相继访华。对此，北京学者表示，目前，中美关系依然紧绷，但是氛围在改善。

拜登政府共识：要竞争也要接触

外交学院副院长高飞表示，近年来，美国对华反应最激烈的、最早“发难”的正是该国国会议员。如今，两党参议员代表团宣布访华，反映出在“对华接触”方面，拜登政府和国会形成了共识：美中之间要竞争，但是不能不接触。

作为美国国会中的对华鹰派，近年来，舒默曾一再呼吁美国要对北京采取强硬的立场，并推动通过美国《晶片和科学法案》等，并正在参议院积极推动“中国竞争法案2.0”的新法案。

高飞认为，美国国会参议员主动和中国接触，并不能说美国对华政策发生变化，而是当前美国政治氛围的需求。美国对于管控美中分歧，解决该国国内问题，具有一定迫切性。

高飞分析称，美国已经注意到，紧绷的美中关系并不符合美国自身利益。目前，美国在产业链、供应链调整方面，看似非常成功，通过与中国“脱钩”，建立了美国主导下的新的供应链体系。然而，从价值链的角度来看，并没有摆脱中国。根据英国《金融时报》报道，2018年起，美国政府对于出口的一些关键零部件实施限制，并对某些从中国进口的商品加徵关税。而根据美国经济分析局的数据，美国对华直接投资的总存量已经从2018年的1080亿美元增加到2022年的1260亿美元。此外，虽然对一些受制裁商品的进口已大幅减少，但其他商品的进口却显著增加。

访华目的明确 打压同时续盈利

对此，中国现代国际关系研究院美国研究所副所长张文宗认为，美国国会议员访华目的明确，一方面不放弃对中国企业的遏制打压，另一方面希望其在华企业能够继续盈利。张文宗指出，访华议员名单中包括来自爱达荷州的国会共和党籍参议员Mike Crapo，他们或将试图劝说中国政府改变对总部设在爱达荷州的半导体公司美光的政策。他认为，当前美国对华采取复杂博弈、多重博弈的策略愈发明显。

值得注意的是，对于中国领导人是否会见舒默一行，中方目前没有肯定，也没有否定。张文宗认为，面对美方人士愿意来接触，中国会打开开放、友好的对话大门，但对于能否谈出成果，没抱太高期望。从短期来看，此访或有助于缓和两国紧张关系，为中美高层交流创造更好氛围。