台湾在美中关系中的边缘宿命

来源：台湾旺报社评

美国在台协会（AIT）台北办事处长孙晓雅接受网路新闻访问，有2个值得重视的重点，第一，划出台美关系的界线，否定台美建交的可能性；第二，针对“疑美论”表态，强调在民主社会中，“质疑”是一件好事。孙晓雅的表态，无论对台湾选举、美中关系、甚至两岸关系，都会产生积极性效应。

孙晓雅 疑美并非反美

AIT主席罗森伯格多次表示，美国在台湾总统大选中不站边、公平对待每位参选人。不过，多年来凡涉及美陆台关系的议题，总是成为选举攻防的焦点，美国的立场成为大选中举足轻重的隐藏力量。孙晓雅在台湾大选进入关键时刻，针对疑美论、台海现状等敏感议题发表看法，绝不是心血来潮，而是经过精心策划，刻意对台湾及中国大陆传递讯号，具有高度政治意涵。

孙晓雅表示，在民主社会中，质疑政府、官员、权威，代表言论自由、思想自由，她非常鼓励大家，若对AIT的政策、美国的政策有疑问，就尽量问、尽量质疑。她并直言“如果我们看到有人刻意传递错误讯息，我们会请他更正”。孙晓雅的谈话是向台湾朝野表达明确的立场，不乐见有人操作疑美论，企图将疑美论与反美划上等号，离间美国与台湾社会的感情。孙晓雅一席话厘清了美国的立场，也让民进党及其侧翼无从继续操作疑美论。

孙晓雅为美国的“一个中国”政策强力辩护，认为美国长期以来根植于台湾关系法、美中三公报及六项保证的“一个中国”政策，尽管会“让人不舒服”，却让台湾实现了数十年来的经济成长，并成为世界一流的科技强权。民进党与独派人士念念不忘要将驻美代表处更名为“台湾代表处”，终结美国“一中”与“战略模糊”，推动台湾加入联合国，乃至妄想美台建交，孙晓雅明确否定了这个可能性。

美中关系发展不会脱离美中战略竞争架构，但拜登政府眼前最优先外交目标，是让美中关系回归正途，下个月在旧金山顺利举行“拜习会”是重中之重，其先决条件是美中对台湾问题达成共识。在这个脉络之下，美国不会允许台湾成为拜习会的障碍，孙晓雅就是同时向北京与台北表明美国的立场，不允许任何人搅局、破坏。

从美国对三位总统参选人的态度也可看出一些端倪，台面上对于他们访美的接待规格一视同仁，但还是有非常微妙的差异。民进党参选人赖清德拥有执政优势，几乎垄断所有外交资源，但美国并没有给予他任何特殊待遇，甚至以他副总统头衔为由，严格限缩他的活动空间，多少代表对他的台独倾向有所疑虑，“疑赖论”并非无的放矢。

拜习会 美中关系回稳

美方当然不会对三位参选人有任何明示或暗示的支持或反对，但从侯友宜结束访美迄今，华府传出的讯息都是正面的，侯友宜的“3D战略”、“台海安定、台湾安全、美国安心、世界也放心”等论述，都紧扣美国印太战略，比赖清德更让美国放心。

美中关系进入解冻关键时刻，传出大陆国务院副总理何立峰与外交部长王毅可能于10月访美的消息，如果成行，将是美国国务卿布林肯等阁员级官员系列访问大陆后，大陆官员首度访问美国，其首要目标当然在安排拜习会，也说明美中关系回稳不是空谈。

美国参院多数党领袖舒默下周将率跨党派国会代表团前往大陆、日本与韩国访问，他们希望会晤习近平。舒默不是行政部门官员，但具有代表性意义，他属于对中强硬派，经常批判大陆人权纪录，大陆接受他到访，显示北京的战略定力、战略自信已经提升，自信对美中关系拥有更大的话语权。相对的，拜登政府最近对台湾问题的发言更趋审慎、保守。

美国对台湾选举抱持不干涉立场，却频频对两岸与台美敏感议题表态，就是希望台湾政策走向不偏差，蔡英文路线造成台海紧张情势螺旋上升，将不是美国所乐见。美国风向的转变，再次彰显台湾在美中动态关系中的边缘地位。台湾民选总统即将届满30年，在在证明台独不是出路，两岸从和平发展中摸着石头过河最有利，选民要懂得务实的重要了。