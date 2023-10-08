死硬反华派访华又怎样？中美“再平衡”不由美国话事

来源：香港01

作者：陆一

10月7日美国国会参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）率两党参议员代表团抵达上海，开启访华之旅的第一站。继拜登（Joe Biden）政府积极对华外交攻势之后，美国参议院也出动了。一个死硬的反华派人物要访华，显然是坐不住了。

舒默曾推动美国《晶片法案》、《通胀削减法案》的出台。今年5月，舒默又试图推动一项新法案，以提高美国在技术、安全、涉台等问题上应对中国的能力。这项被多名美国参议员宣布的跨党派提案被称为“中国竞争法案2.0”，试图通过限制投资和技术流向中国来赢得对华竞争。在重重围堵也未阻碍中国晶片取得突破后，舒默欣然访华，颇值得玩味。这更表明美国的脱钩战略推动不下去了。脱钩不成，就想要“再挂钩”，中美关系失衡之后必然的就要建立“再平衡”。

拜登上台后，在前总统特朗普（Donald Trump）贸易战和科技封杀的基础上又强推“锐钩断链”，同时四处拉帮结伙企图孤立打压中国。然而，贸易战打不下去了，科技封杀也无效，“合纵联横”更是看似声浪很高但实际上松散。拜登虽然高喊“美国回来了”，但面对却是一个加速变革的陌生的世界。眼看着中国是越遏制越强，眼看着世界各国对美国“以实力地位领导世界”愈来愈不买账，美国人不得不改变打法了。

尽管目前还不清楚美国接下来会是一个怎么样的玩法，阻止中美关系继续失衡以避免形成全面的冲突对抗，则是一定的。原因很简单，美国没有做好与中国全面对抗的战略和心理准备，美国更需要与中国的“合作”来解决自身的困境。

一方面是中国与发展中或非西方世界国家的合作不断加深。中国与亚细安、中亚、西亚、中东、非洲、欧亚联盟以及拉美世界的合作不断深化。南非金砖国家领导人峰会，以及随后的77国集团+中国峰会的成功召开，预示着“全球南方”正在合作推动世界变革和建立新的秩序体系。另一方面，欧洲与美国在对华战略问题上始终无法统一意志。特别是法德两国坚定拒绝站队美国搞冲突对抗的立场。还有就是，乌克兰战场形势令美国北约愈来愈焦虑。长期的消耗与牵制让美国不知如何是好。

最令美国人难堪和坐不住的是，一直被封杀的华为竟然推出了高端的准5G手机。重要的是，这款新手机使用的晶片还是中国造。晶片虽小，可预示着中国高科技的创新能力在飞升。美国自2018年开始对中国晶片产业施以封杀，尤其在2019年，美国在多个领域对中国晶片产业进行了严厉的限制，包括禁止向中国出口高端晶片制造设备和技术，同时限制了对中国相关晶片产品的出口。

为了进一步限制中国晶片产业的发展，美国在2022年颁布了《晶片科学法》。然而，最后逼出的“中国芯”（中国晶片）杀出一条血路。

拜登政府必须改变“斗争”方式了。与中国进行了三轮密集互动，到目前为止也没有什么建树，美国国会自然就坐不住不亲自下场了。

但不论是谁访华，谁对谈都是一样的，美国人的思路就是如此的矛盾：一方面强调世界已经进入了重构世界秩序的大国竞争时代，一方面却又不允许中国与美国真的竞争；一方面强调不与中国冲突对抗，另一方面却又不断制造冲突对抗；一方面要与中国建立防冲突护栏，另一方面却又不断发出冷热战式威胁……这种矛盾的思维方式只能说明一个问题，美国人真的不知道怎么办。

相较于美国不知所措，北京万变不离其宗——“绝不会牺牲核心利益换取和平和发展，绝不咽下牺牲核心利益的苦果”。正因为如此，不管有多少美国人访华当说客，不管美国人到底怎么说，底线原则不能破。然后就是，听你也说了很多，但现在重要的是，不是看你说什么而是看你怎么做。

舒默的访华，不会对中美产生什么作用。包括舒默访华在内的美国近来的表现，更多表现出实在是出于无奈。可恰恰这样做的结果，就是明显露了怯。中美再挂钩也好，建立新的战略再平衡也罢，中美如此密集外交互动的结果，并不会如美国愿。美国必须接受中国已经是世界超级大国的事实。中美之间的战略再平衡，必须也必然是平等相互尊重的新平衡。