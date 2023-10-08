以巴冲突再起 美国新中东战略受挫

来源：中时新闻网/旺报

作者：王嘉源

近几年，美国推动新中东战略，积极斡旋逊尼派阿拉伯国家与以色列关系正常化，逊尼派龙头沙特与以色列也在改善关系，眼看以沙建交似乎就要水到渠成，巴勒斯坦问题被边缘化。但就在此刻，巴人激进组织“哈玛斯”（Hamas，伊斯兰抵抗运动）7日大胆奇袭以色列，令以巴局势急转直下，显然有意借此夺回话语权，阻挠美以沙结盟。

哈玛斯对以发动近年最大规模攻击，再次提醒世人“巴勒斯坦问题”的持续存在，也让自己成为其头号代言人。哈玛斯成立于1980年代，曾经与阿拉法特的“巴勒斯坦解放组织”（PLO）激烈对抗多年，自2007年后双方各自控制加沙地带和约旦河西岸。

与PLO不同，哈玛斯不承认以色列的合法存在。其组织徽章刻画了耶路撒冷的岩石圆顶，以及将以色列、加沙和西岸整个作为“巴勒斯坦国”的领土轮廓。 1993年，阿拉法特与以色列透过签订《奥斯陆协定》达成和平，结束了武装冲突。哈玛斯拒绝承认这一和平协定，继续对以进行攻击。美国等西方国家则视哈玛斯为恐怖组织。

1990年代在美国前总统克林顿主导下，促成了“两国方案”（a two-state solution），目标是以巴“一边一国”，让巴勒斯坦人在约旦河西岸和加沙地带建立主权国家。这也成为国际社会解决以巴冲突的原则。然而，近年来，从特朗普时代到拜登总统主政，美国、以色列及沙特以伊朗为假想敌，在中东地区结盟的态势成形，巴勒斯坦问题已被边缘化。

先前传出，美以两国官员正低调合作，试图达成妥协，让沙特兴建一座由美国营运的浓缩铀设施，作为以沙关系正常化的条件之一。眼看以色列与宿敌沙特建交愈来愈有谱，巴勒斯坦人却忧心忡忡，深怕万一以沙成功建交，此后以色列便不再有动力向巴人退让，“两国方案”恐会从此破灭。

巴勒斯坦问题一直是以阿冲突的核心，这次哈玛斯大胆袭击以色列，已让焦点又回到了这一难题上。而哈玛斯背后是由伊朗、黎巴嫩真主党等什叶派为主的势力扶持，自是更不愿见到以沙建交，伊朗等势力亦乐得为哈玛斯敲边鼓。