哈马斯炸乱中东一盘棋

来源：中时新闻网

作者：刘必荣

巴勒斯坦哈马斯组织7日清晨，从迦萨走廊对以色列发射了5000多枚火箭，并潜入以色列22个城镇进行攻击，震惊了世界。以色列总理内坦亚胡宣布以国进入战争状态，并对哈马斯展开最严厉报复。双方死伤人数不断攀升，打翻了美国在中东的一整盘棋。

攻击事件一发生，大家脑子里第一个出现的问号就是：为什么美国和以色列的情报组织事先完全不知情？ 5000多枚火箭、22个城市的攻击行动，事前怎么可能密不透风？以色列的情报系统究竟哪一部分失灵了？

哈马斯的攻击行动显然是经过精心设计的。美国总统拜登正在下中东一盘大棋：推动沙特与以色列建交。沙特当然也需要以色列的经济与科技，并拉着以色列一起抗衡伊朗。但见美国急于鼓励沙以建交，沙国也提出条件：要和以色列建交可以，美国得以军售及帮助沙国发展核能作为回报。美国官员则表示，行政部门虽力推沙以建交，但要国会同意，沙国也得做出努力，比如增产石油，帮美国拉下油价。在美沙以三国频繁进行外交穿梭的时候，巴勒斯坦完全被闪过。

事实上早在特朗普政府后期，推动以色列和海湾国家建交时，巴勒斯坦就被闪过了。对年轻的阿拉伯世代而言，巴勒斯坦问题是上一代的问题，他们现在要宽广的外交空间，不愿再被巴勒斯坦问题绑架。

那巴勒斯坦，尤其是好战的哈马斯组织该怎么办？最简单的方法就是引爆冲突，重新引起大家对巴勒斯坦的重视。偏偏以色列的极右联合政府对巴勒斯坦强力镇压，联合政府上台以来已有200多人死在以色列枪下，正好给哈马斯发动攻击的最好养分。

以色列现在一定会对加沙地带进行严厉报复。如果造成平民死伤太多，沙特就不可能不站出来批评以色列，沙以建交的进程就可能被中断。美国最近因以国政府以司法改革之名，扩大行政权而对以国不满，拜登也说暂时没有邀请内坦亚胡到白宫的打算。如今以色列遭到史上最大规模的恐攻，美国还可能对内坦亚胡一样严厉吗？

美国的中东外交还有另一条线，就是和伊朗和解。不久前双方才互换了五名囚犯，美国也解冻了60亿美元（82亿新元）伊朗卖油的收入。周六恐攻发生后，共和党强烈批评拜登政策，表示解冻伊朗的卖油收入，她们正好拿来支持哈马斯攻击以色列。

对拜登来讲，现在是最头疼的时刻：他要同时支持两个国家打仗，一个乌克兰，一个以色列，同时还要应付共和党对他外交政策的批评，打赢选仗。拜登总以外交经验自诩，这次能否过得了关，端视以色列与哈马斯的冲突螺旋如何升高而定。