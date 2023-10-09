战争难民与非法移民恐分裂欧盟社会

来源：台湾《工商时报》社论

时序进入秋季，欧盟在国防、外交、经济、社会等方面，都走到了历史的转捩点。最新的引爆点是，一个接近北非、不到8000人的意大利兰佩杜莎岛，在9月下旬的三天内，涌进超过8000名难民。天主教教宗方济各在9月23日访问马赛时，呼吁法国总统马克龙和其他欧洲国家领袖开放港口，接纳难民，却没得到正面回应。再加上一连串的政治连锁效应，战争难民和非法移民的问题，已成为欧盟各国必须正视的重大课题，否则欧盟社会将面临分裂危机。

继5月下旬，拒收来自意大利的3500位难民，法国政府已清楚表明，不会接收新一批的难民，法国极右派的国民阵线领导人勒庞、意大利极右派领导人萨尔维尼，联袂前往兰佩杜莎岛，重申“反移民”的政策主张。此次的人权危机，也促使欧盟执委会主席冯德莱恩急忙造访该岛，因为难民问题越演越烈，已演变成2024年6月欧洲议会选举的前哨战。

中间偏左、已接纳100万战争难民的德国执政联盟，也因为经济衰退、能源物价高涨，导致地方选举败选，在另类选择党跃升为第二大政党的压力下，总理朔尔茨领军的联合政府不得不表达拒绝接收难民的立场。另类选择党的支持度从1月的14％，提高到现在的22％。执政的社会民主党只有27％的支持度，朔尔茨内阁满意度低迷不振，面对2025年的德国国会大选，“暂时拒绝接纳难民”，是不得不然的政策，也显示出德国民众因为生活过得不好，也慢慢形成“反移民”的全国性氛围。

在外交方面，虽然欧盟“亲美”的主轴不变，但对于如何处理“中国是制度性对手”的问题，大国如德法领导人，仍然保有纵横捭阖的空间。重要的是，意识型态不同的政党轮替，对于各国的经济、外交、能源、社会政策走向将造成南辕北辙的影响。由于欧洲国家的右派政党或联盟，将“移民”和“治安”与“失业”划上等号，反移民的政策主张，于经济不好的今时今日，在各国大受选民欢迎，并不令人感到意外。

移民问题，是欧洲各国的历史共业。欧洲列强做为很多国家的宗主国，本来就有殖民地人民入籍成为本国公民，算是旧世代的合法移民；2010到2011年茉莉花革命，远从北非和中东进入欧盟的移民，成为合法公民者少，滞留欧洲各大城市者多。然而，对于已经成为欧洲公民的少数民族，就算是已经落地生根的第二代或第三代，长期还是一直面对社会的系统性歧视，沦为找不到工作或找不到好工作，双重乃至多重的弱势族群。这种平常隐而不见的现象，一旦遇到导火线的重大事件，马上就会引爆成为街头暴力或什至城市暴动。法国从6月底到7月初的全国城市暴动，就是欧盟各大经济体和富裕城市必须引以为鉴的实例。

在当前“战争第一，经济第二，移民第三”的现况下，欧盟各国政府均面对巨大的政经社会与文化冲击，以及定期选举的压力，加上极端气候的旱涝灾害不断侵袭，执政当局要维持一致的外交、经济、社会政策，难度极高，可谓家家都有一本难念的经。虽然欧盟已确立持续支持乌克兰的战略方针，但“愿意”和“有能力”提供援助的国家，可说是泾渭分明。基本上，距离乌克兰战场愈远的国家相对有能力、但却缺乏意愿提供军事物资给乌国。现实就是，德国、法国、意大利这三大经济体，都离乌克兰战场比较远，而且都面对严重的移民问题。

战争终究会结束，经济也会逐渐复苏，但从中东和北非以及乌克兰来的难民和移民问题，却可能影响好几代之久。这个“跨国、长期、社会、种族、治安、宗教”的复合型问题，并不在美国主导北约的重大议程上，但对于欧盟来说，“欧洲是欧洲人的欧洲”，社会治理是重中之重，不管是大国如德法意，或是其他欧洲国家，都处在不得不做取舍的历史转折点上。