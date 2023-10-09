台湾蓝白阵营 真的合得来？

来源：香港《明报》

作者：关仲然

距离明年台湾选举还有三个月，正在转入最后直路。这次选举结果，对紧张的两岸局势都有直接影响，作为“一国两制”示范者的香港，自然应该关心和紧贴形势发展。随着选举临近，各方的风吹草动都值得关注。最新发展继续聚焦于在野势力的整合，柯文哲首先采取主动，抛出整合方案，提出“以民调决定”谁人出选挑战民进党。

不整合就拱手让出胜利

在台湾，所有希望民进党下台的选民，心里都是恨铁不成钢的滋味。侯友宜和柯文哲本来已经难分难解，再加上后来旨在乱局、以联署方式参选的郭台铭，就更是无语。这种心情，同样见于对岸——当郭台铭宣布参选以后，从北京传出的信息也是明确，就是郭的举动“等同保送赖清德上台”。若大陆外交部口中的“麻烦制造者”当选，民进党继续执政，这非北京所乐见。

当然，所谓在野整合，一点都不容易：一来因为每个参选人在政治光谱上都有特定位置，有其专属支持者；第二，对于让步的参选人来说就是未选先输，一天不整合、不让步，机会再渺茫，都还有赢得明年选举的可能。如果三两下工夫就整合退选，当初就不会出来参选了。惟整合再难，在简单多数的选制下，不整合就是直接将胜利拱手让给赖清德，因此再困难、再不愿意，都要整合。剩下的问题就是怎样整合，以及在整合之后是否有力跟赖清德一战的问题。

据郭台铭所说，现在已达联署数目的要求（限期是11月2日），取得参选资格。但现在所谈的整合，其实都只是柯文哲和侯友宜之间的事。倘柯侯真的整合成功，郭台铭已无借口继续参选，就算一意孤行也是人畜无害、无伤大雅。民众党在9月底的时候，首先提出以“由第三方民调”作决定，选出候选人，落败一方退选；后来柯文哲也表示民调中取胜一方做总统选举候选人，而落败一方则推荐副手，合组参选，将来组成“联合政府”。在推动整合的过程中，柯文哲占了先机。

柯文哲拥有整合主动权 侯友宜需提高民调表现

从现在民调结果及侯友宜的回应，不难明白柯文哲在整合上拥有主动权。台湾的民调结果百花齐放，即使准确度成疑，但各路民调结果都显示柯文哲领先侯友宜。这意味着如果在野势力以民调作为主要方法，柯文哲就会是胜方了。国民党和侯友宜对于柯文哲的方案，回应也见暧昧——侯友宜说“民调是一个参考，但不是唯一的方法”；至于有什么其他方法，他没有多说，只强调整合过程要有充分沟通。而国民党主席朱立伦则说欢迎“蓝白合”，“希望侯友宜跟柯文哲能尽快见面”，对柯的方案不置可否。

党内初选，尚且可以由党中央一言堂决定（但即使像国民党当初征召侯友宜，也是经过参考民调数据），如今牵涉跨党派合作，自然无人可以一锤定音，必须订下机制，而无论怎样设计，民调结果都会是当中关键。对国民党来说，最需要做的就是在限期之前，尽力提高侯友宜在各民调中的表现。所谓限期，指的就是最后登记成为总统选举候选人的限期，即11月24日。若11月24日前都无法整合，继续出现三（甚至是四）名参选人的局面，到时要谈论的就不再是整合，而是弃保。而这样的弃保恐怕也只是各说各话、选民无所适从、赖清德坐享其成的结局。

那么侯友宜在余下时间，有可能提高民调支持度吗？正常来说，如果决定了整合机制（当中包括用什么民调、不同民调的比重等），那么在比并民调之前，参选人之间也就应该好好辩论，让选民可以更清楚知道各参选人的实力和政纲。不过，从侯友宜宣布参选之后这段时间的表现，似乎都是“无声胜有声”。站在台上辩论、正面交锋，对国民党和侯友宜来说，是毒药多于灵丹。因此国民党要盘算的，除了是怎样提高侯友宜胜算，更实际是在将来的“联合政府”里面，怎样取得更多话语权，包括在立法委员选举中能否得到更多协调，从而成为立法院最大党？

柯靠拢蓝营 或得不偿失

将焦点放回柯文哲身上。柯文哲在蓝白合作上，看来是处于上风；但过度强调“蓝白合”的取态，对柯文哲来说又是否上策？以往分析柯文哲的得票来源时，都以柯文哲和民众党在台北市长选举中的选票作为例证，反映出柯文哲所取得的选票，大部分都来自民进党支持者。同样地，以立法院选举的不分区政党票来看，也多少可以看到民众党票源所在。

柯文哲的民众党，2020年首次参选立法院选举，所得五席，全部都在不分区的政党票中取得，首次参选就成为第三大党。于同届选举，国民党和时代力量在不分区政党票都较上一届进步；唯独民进党、亲民党和新党的表现逊于上届。国民党和民众党都分别有逾100万票的进帐，国民党的增长可以从新党和亲民党的消退解释得来，民众党的得票则或多或少是从民进党中取得。

柯文哲的票源本来就以年轻、偏绿选民为重点。但随着柯文哲不断向蓝营靠拢，对他来说，随时得不偿失。柯文哲的崛起，本来就是充满绿营色彩。在柯文哲高调推动蓝白合之后，有不少人都翻出一些昔日报道，当中提及在2015年的时候，柯文哲在台大医学院上课时，说过“生平最讨厌三样东西：蚊子、蟑螂、国民党”。如今转过来希望跟国民党合作，这种做法，柯文哲接受得到，但柯文哲原来的支持者又是否接受得到？

再说当年，柯文哲选台北市长时，其中常常提及一件事，就是他未涉政治的时候，2010年发生连胜文枪击案，连胜文送到台大医院之后，柯文哲是救治的医生之一（但当中实际担任什么角色，一直众说纷纭）。后来柯文哲与连胜文在2014年台北市长选举成为对手，这件往事也为柯文哲加了不少分数，因为他是个有医德的专业医生。在手术台上不分政治立场是高尚情操，但在政治场上不分政治立场，就只是缺乏政治人物的基本原则。蓝白合作，对柯文哲来说是福是祸，实在难说。