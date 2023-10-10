失控的以巴冲突 失灵的美欧方式 失势的共同安全观

来源：香港01

作者：郑真

近日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）向以色列发射数千枚火箭弹，这样的袭击史无前例。同样，以色列的报复也很大可能是史无前例的。国家转入战争状况的以色列摆出了消灭哈马斯、夷平加沙的态势。

尽管人们早就习惯了中东战乱不断，但此次战事的激烈程度还是令人震惊的。毕竟长期处于败弱状态的巴勒斯坦能够在短时间内发动千枚火箭弹相继发射的袭击并不容易，以色列对此次袭击事前毫不知情在双方交战历史上也非常罕见。是什么让哈马斯能够做出如此大手笔的袭击，是什么蒙蔽了以色列的耳目，这次以巴冲突会有什么结果，会像以往一样无疾而终吗？

不难理解，在美国战略撤离中东的过程中，阿拉伯国家同以色列开启和解大潮，巴勒斯坦的危机感骤然增加。巴勒斯坦是在用最悲壮的方式提醒各方，以色列最该和解的一方是巴勒斯坦，以色列还没有在曾经是阿拉伯国家共同关心的以巴问题上做出选择。而长期处于优胜状态的以色列试图以时间换空间，在长期的不战不和，时战时和中，搁置以巴问题，试图用强者对弱者的逻辑，让弱者不得不接受现实。

目前问题的关键不是巴勒斯坦为什么突然发威，也不是以色列为什么失聪。而是这样的冲突循环往复何时休止。阿拉伯国家日渐放弃了将以巴问题看成是阿拉伯国家和以色列的问题，巴勒斯坦的诉求何去何从？以色列的发展蒸蒸日上，立场在强力的加持下日见得到巩固，巴勒斯坦只能默默忍受吗？悲壮的袭击必然带来惨烈的还击，长远来看，巴勒斯坦的袭击是否明智？如果袭击是不明智的，那巴勒斯坦还有伸张自身权益的方式吗？

美欧站在以色列一边谴责哈马斯是不解决问题的，一些阿拉伯国家不疼不痒呼吁保持克制的外交辞令是老生常谈，黎巴嫩真主党、叙利亚、伊朗等国家为巴勒斯坦的声援，是持续鼓励用暴力解决问题，最后付出代价的仍然是巴勒斯坦人。

很明显，以巴问题走进了死胡同，巴勒斯坦是正日渐成为被遗忘的角落。权衡利弊得失之后，美国有战略撤离的充分理由，同样阿拉伯国家有同以色列和解的充分理由。美国将主要战略资源放在了未来世界的中心亚太，阿拉伯国家和以色列在抓住大国离场的间隙为自身发展营造和平空间。但是巴勒斯坦的诉求被漠视了。

弱肉强食的丛林法则在以巴问题上体现得淋漓尽致。弱者如果不是被压到了极限，是不会轻易出手的。巴勒斯坦的袭击是悲壮的，代价也是惨烈的。巴勒斯坦试图让各相关方明白，没有单独的和平，没有单独的繁荣。任何以牺牲巴勒斯坦人利益为代价的和平都不是持久的。

阿拉伯国家不可能完全撇开巴勒斯坦单独同以色列和解，以色列也不可能无视巴勒斯坦同阿拉伯国家和解，更不可能在枉顾巴勒斯坦诉求的前提下享有持久发展的红利。以色列是否做好了有一个“光脚的”邻居不断视自己为仇敌不断发动武装袭击的准备？能够填补以巴之间和平赤字的是期待袭击可以唤起各方共同安全观念的觉醒，真正懂得什么是命运与共。