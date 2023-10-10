以哈冲突 将掀新一波通膨恐慌？

来源：台湾《联合报》

作者：林建山

以色列和巴勒斯坦爆发新一轮军事冲突，哈玛斯于7日对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭；以色列安全内阁当日晚间宣布以色列进入战争状态。全球金融市场原本已经因为利率上升而陷入混乱，巴以冲突爆发更加导致国际油价飙升，重新点燃世代通膨恐慌，一场全球市场新风暴正在酝酿中。

既往中东地缘政治危机，通常都会导致油价上涨和股价下跌。这次中东冲突，人们唯一关注的是可能出现激动反应的资产类别，应该只是石油，不致扩及其他，预计这次冲突不致对欧洲或美国经济市场直接产生巨大影响。然而已给全世界市场增添更多不确定性，且其波动性将大幅上升；短期固定收益金融资产将再次成为国际资金避风港，而周期性行业将成为焦点。国际通膨和经济成长都将进一步放缓，地缘政治风险将成为全球市场焦点。

只要冲突仅限于巴勒斯坦人和以色列人，就不致对国际金融市场造成过度负面影响。但倘若这一影响波及以沙特阿拉伯为首的石油生产国，使原油价格变得更加昂贵，必将对西方产生负面通膨影响；倘若进一步导致全世界经济衰退，则国际市场必将看到长期利率上升，股市下跌的格局。

中东冲突最大可能损害的是广泛国际市场情绪，加剧投资人对于大宗商品，尤其是石油价格飙升的担忧；最近几周国际油价波动将很大，未来可能继续上涨，影响民生经济物价与消费者购买力。全球经济面临的首要风险是第三次通膨浪潮，原本通膨浪潮已经在逐渐减弱；但是这次中东紧张局势的加剧将推高能源价格，并削弱各国央行控制通膨的努力。

虽然中东地区目前地缘政治格局与1970年代初有很大不同，但这次冲突以色列会做出强烈反应，这将扰乱沙特阿拉伯主导的谈判，如果伊朗被认为煽动了加沙和以色列南部的敌对行动，美国可能会加强对伊朗的制裁，而导致油价巨幅上涨。这次冲突发生在阿拉伯石油禁运整整50年之后。伊朗既是主要产油国，也是哈玛斯的支持者；倘若以色列报复性袭击伊朗，造成供应中断风险，则国际原油价格将立即飙升。

地缘政治风险上升，可能促使投资人转向黄金、美元、美债等避险资产。但国际市场亟需确定的是，这场中东冲突会否促使投资人急切寻求安全资产、回避高收益债务的持有，或者这将是新一轮通膨恐慌的导火线？

既往经验是，只要出现国际动荡，美元就会走强；以前凡有战争，表面上看到的都是跟美国无“直接”关系，所以美元过去一直是最佳避险资产。但这次中东冲突主角是以色列，乃美国背后的大金主，美国拜登总统更已公开宣示全力支持以色列，必然会直接参与冲突其中而无法自拔；是则这次美元还能否被全球投资人视为当下“重要避险资产”？恐怕将是个大问号。