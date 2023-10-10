罢工浪潮 凸显美国再工业化困境

来源：台湾《经济日报》社论

美国制造业空心化已久，近几任总统都想振衰起敝，各种药方接连下，但都没有显著起色。拜登总统下的药方最重，同样效果不彰，最近美国汽车工人联合会在底特律福特（Ford）、通用（GM）和克莱斯勒母公司Stellantis三大车厂发动罢工，对于劳工的巨幅加薪要求，劳资双方谈不拢，罢工规模愈来愈大。这场罢工反映美国传统制造业困境深重，欲使制造业回流及再工业化戛戛乎其难。

美国传统制造业的汽车业早已失去竞争力，自电动车革命后，三大车厂获利和市场竞争力更加贫弱，当然发不出理想薪水，工人为此罢工，无论索求最后满足到何种程度，只会加快步入破产危机。燃油汽车不但在市场上快速失去竞争力，生产流程的高人力成本也注定其将被时代淘汰。

特斯拉及中国电动车制程，已将车体分割成极少集成板块压铸成形，大量减少数百个焊接点，缩减组装流程、零件和人力成本，加上做为电动车心脏的电池持续精进，充电速度、行驶里程不断改良，已使造车成本和保养需求大大减少，加上人工智能AI自动驾驶臻于成熟，传统汽车愈来愈落后，最终破产命运迫在眉睫。

如同历来衰退或是外移的制造业，在产业创新能力与生产成本的严酷考验下，美国汽车业无论技术、里程或售价都处于劣势，淘汰机制加速进行。电动车被看好是时代新宠儿，特斯拉抢占先机，中国大陆各大车厂奋起直追，成为世界最大汽车出口国，日本丰田、本田、日产和韩国现代、起亚等都各有优势，唯独美国三大车厂工会势力强大，力阻改革与转型，使得竞争力加速流失。

汽车业危机若此，其它产业工会牵制性之强不遑相让，不但拉低美国竞争力，也降低资本家投资意愿。台积电到亚利桑那州建厂，就是一个活生生例子，建厂工人索取很多，厂房建厂安全、训练和工资其他问题都必须艰苦谈判，建厂速度和投产时程大大推迟。

近期美国罢工风潮风起云涌，蔚为大潮，UPS、最大医疗体系的凯撒医疗集团、好莱坞编剧、星巴克咖啡师等许多行业先后大规模罢工，劳资冲突已明显降低美国相关产业的竞争力。在通膨肆虐之下，员工生计更艰苦，遂而要求付更高薪、减工时，国际竞争力大不如前的企业将如何生存？可悲的是，致力于制造业回流的拜登总统，为了拉拢劳工，竟赴罢工现场声援劳工，成为美国第一个出席罢工活动的总统，这种行径如何能吸引制造业回流和外资投资意愿？政治制约产业发展莫此为什。产业的大船都漏水了，劳资与政客还在拼命向企业挤牛奶，竞争力怎能可能不大跌？其他产业又如何回流？大船最终如何能不沉没？

美国制造业1980年代以来迈入衰退大趋势，固定资产投资不断下滑，占GDP比重一减再减，所占商品出口的比重跟着下滑，由2003-2006年的77%左右，下降至2010-2019年的62%左右。从奥巴马政府以降，再工业化成施政重点，但成效不佳，主要原因出在成本居于劣势、产业政策缺乏连贯性、经济结构过度向金融业倾斜，加大了重振制造业的难度。美国政府鼓励投资的对策繁多，但难以从根本上打破本国商品消费增长的瓶颈，自然制约了制造业投资和就业增长的空间。最大影响因素在于成本劣势十分突出。

据调查，包括劳动力、地租、水电、税收和利率等初级成本，美国在各大经济体中居于末段班，其中，劳动力成本过高是最显著的劣势。层出不穷的罢工只会让这个劣势更加严重。政客们大吹制造业回流的法螺，但美国制造业大企业多已铺平全球化生产体系的大道，他们正在世界各国大啖比较利益优势的美食，谁还想回到国内从事吃力又惹人嫌的行当？