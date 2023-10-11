以巴冲突：中国会做什么

来源：香港01

作者：郑真

如火如荼的以巴冲突会持续扩大吗？会有何影响与后果？如果形势的发展仅限于哈马斯突袭之后以色列展开报复，那么整个事态不过是茶杯里的风波。未来巴勒斯坦的袭击可能会继续，以色列的报复也会再上演。这不过是悲剧不断更新。

围观的人群散去之后，谁还关心以巴问题是否得到了解决，谁还在乎加沙地带的民众身处水深火热？即便是拒绝谴责哈马斯的一些阿拉伯国家，他们也很难放下同以色列缓和关系甚至建立外交关系的步伐。大国中呼吁停火，呼吁落实两国方案的并不在少数，问题是当事方如果拒不谈判、拒不落实两国方案，能怎么样呢？

与巴勒斯坦的谈判早就不是以色列的优先事项，按照美国主导的《亚伯拉罕协议》，与阿拉伯国家签署构建和平才是以色列的外交优先。巴勒斯坦的反对、呐喊，不起任何作用。美国、以色列、阿拉伯国家都边缘化了以巴问题。尽管事有不平必生怨怼，但问题是巴勒斯坦的怨怼有谁会理会？巴勒斯坦的袭击有多令人震惊，人们对以巴问题长期处于无解状态就有多绝望。

谁来打破僵局？

靠美国是不现实的，美国有自身的战略安排和利益考量。作为以巴问题最关键的第三方，但凡美国考虑过和平解决问题，就不至于一边倒支持以色列。声援巴勒斯坦的俄罗斯鞭长莫及，不可能为巴勒斯坦伸张正义。深陷同乌克兰战争的俄罗斯，似乎更乐见中东局势继续牵涉美国的精力。

作为大国，中国会是破局的关键吗？

中国外交部10月9日例行记者会上，记者们抛出的十几个问题围绕以巴问题展开。这背后是中国态度越发重要的现实。而事实是，中国外交新闻发言人的回答除了重申立场，没有新意可言。

停火克制、保护平民、落实两国方案、呼吁国际社会加大对巴勒斯坦问题的投入......任何一种说法拿出来都足以抢了道德高地。但是谁来担当？谁能说服以色列配合解决问题？

大国应该有所担当，中国作为大国应该有所担当。从这个层面来说，中国让不少希望其发挥大国作用的人失望了。作为美国之外备受瞩目的新崛起国家，中国没有迫切要力挽狂澜的意思。

但应该做什么和能做什么是两码事。中国在中东问题上并不是如舆论渲染的总能搞出类似于促成伊朗沙特和解的大动作。

以巴问题除了以巴双方之外，最应该展现担当的是阿拉伯国家，其次才是域外大国。以巴冲突不断，沙特、埃及、阿联酋这些阿拉伯大国会如何自处，该如何面对，他们有自己的谋划。伊朗、土耳其这些地区大国有各自的图谋。中国经略中东，有全局发展的战略需要，也有同美国博弈的战术需要，平衡同中东各国的关系非常不易。以巴问题作为中东诸多矛盾中最基本的矛盾，不是中国能够轻易介入的。美国尽管将战略重心从中东转移到了亚太，但是其在中东仍然是最大的存在。美国力量仍然是中国不能忽视的。换句话说，现阶段，中国无担当之力。

而从长远来看，中国会是推动解决问题的一股重要力量。早在2013年中国曾邀请以巴领导人同期访华，展现出促和的诚意。2018年，中国国家主席习近平在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上提出打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。2019年中国举办首届中东安全论坛，2022年中国举办第二届中东安全论坛。2022年12月，首届中国阿拉伯国家峰会召开，中国国家主席习近平指出，巴勒斯坦问题攸关中东和平稳定。

伴随着中国“一带一路”倡议的深入推进，中国对中东安全稳定的诉求日趋强烈。中国促成中东和平、推动解决以巴问题的步伐必然加快。尤其在2022年4月中国提出全球安全倡议后，中国会在一些国际社会关注的矛盾冲突点上有所行动。

发展是消除暴力的有力武器，中国愿意透过“一带一路”让巴勒斯坦搭乘发展的快车，这比简单提供援助或者用援助来施压巴勒斯坦人更能化解对抗。极力维持同大多数中东国家友好关系的中国，是“以巴双方共同的朋友”，这为将来中国主张被广泛接受打下了坚实基础。日渐崛起的中国会是以巴问题解决的机遇。