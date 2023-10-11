备战避不了战？以巴冲突恐改变美中关系

来源：《中国时报》

作者：翁履中

当台湾内部争辩到底是“中华民国国庆”，还是“台湾国庆”的时候；占领巴勒斯坦部分地区的哈玛斯集团，对以色列发动奇袭，让以色列正式宣战，使得国际局势可能出现重大转变。这场冲突仍在持续当中，但值得思考的是，有美国坚定支持，加上全民皆兵，积极备战，军事实力在全球绝对不可小觑的以色列，为何仍然挡不住战争？以色列出了什么问题，而国际局势又会出现怎样的变化？同样面临战争风险的台湾，在政治口水纷扰之外，更应该正视转变中的全球政治风向。

就在不久之前，美国国安顾问沙利文才公开宣示，在美国、以色列和沙乌地阿拉伯的沟通之下，中东地区出现了近20年来最稳定的局势。拜登政府居中协调，希望三方的努力能够缓解以巴冲突，并且借由以色列和沙乌地阿拉伯的关系正常化，让美国跟以色列能够专心的应付伊朗。

美国跟以色列信心满满的大谈区域和平，仰赖的是以色列长年建构的全民皆兵备战机制，加上包括间谍软体和防空导弹网所建构出的防卫系统，让以色列有信心掌握激进派恐怖主义分子的行动，而以色列总理内坦亚胡更以“安全先生”自居。然而，哈玛斯的攻击，不只凸显了内坦亚胡政府守护国家的能力有限，也很显然的挑战了“备战就能避战”的预期。

为了抢下执政权，内坦亚胡靠着激进的右翼政党支持组成联合政府，但也因此不得不作出政治妥协，任命没有安全背景的极右派领袖出任国家安全部长，让政治意识型态取代专业，造成对于情报的误判。事实上，近期来自加沙地区的情报明显显示哈玛斯集团频繁进行军事演练，但以色列政府的判断，却认为哈玛斯集团只是虚张声势，绝对不敢轻举妄动。政府官员不够专业，加上过度自信，让以色列的安全出现缺口。

其次，以色列的军事实力全球有目共睹，任何潜在敌人都绝对不会小看以色列，但为什么哈玛斯仍然发动攻击呢？除了以色列过度自信之外，关键就在于以色列跟巴勒斯坦的激进分子之间缺乏沟通的管道。以色列政府虽然多次秘密的与巴勒斯坦的民选政府进行沟通，可是巴勒斯坦占领区内的激进分子，显然不受民选政府管辖。相反的，总部在黎巴嫩的哈玛斯集团受伊朗支持，因为以色列跟伊朗关系紧张，让以色列跟哈玛斯之间更难直接沟通。

近期以色列的右派政府，又进一步限制加沙走廊的巴勒斯坦劳工进入以色列工作，加上外部势力对哈玛斯的支持，导致长期无法有效化解的紧绷关系更加恶化，最终让哈玛斯决定奋力一搏，一不做二不休。因为没有沟通管道，以色列的军事实力再强大，仍保不住以色列人民的安全。

哈玛斯突袭以色列引起的这一场中东危机，对于全世界带来的冲击取决于这场冲突会持续多久。世界各国在第一时间都出面谴责发动攻势的哈玛斯，但是比谴责更现实的考量，是这场冲突会对世界带来怎样的变化？确实，以色列或许可以靠自己的国防准备战胜哈玛斯，但世界各国必然期待这场冲突能尽快落幕，毕竟，目前正全力支持乌克兰的西方国家，如果要分心支持以色列，恐怕会面临左支右绌的处境。

与此同时，世界还要担心虎视眈眈的伊朗，会不会出招，而让美国更忧虑的，恐怕是在乌俄战争和以巴冲突之外，还有台海的危机要面对。同时出现多项挑战，美国势必要想办法稳住中美关系。看着国防实力坚强的以色列，不仅全力备战，而且也跟盟国站在一起，但却因为缺乏沟通，导致敌意不断升高，而引来战争。站在美中竞争前沿，台湾需要思考面对台海紧张，除了积极备战和强化与美国的连结之外，靠自己促成两岸的沟通是否更重要？

（作者为美国德克萨斯州萨姆休斯顿州立大学政治系副教授）