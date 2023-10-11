蓝白合 人民重要还是党利重要？

来源：《中国时报》

《中国时报》社论

2024台湾总统大选日益逼近，喧腾纠结多时的在野“蓝白合”问题，已从最早的应该合、必须合的议论，演变到现在到底该怎么合，甚至焦虑究竟能否合得成的紧迫阶段。如今大家都看得到的是，蓝白双方虽都没有把话说死，但也不过就是不死不活而已；在野两党说要合作，充其量依旧是有想法，却始终没做法，而且没互信，使得整合的气势与时机不断流失，急煞更气煞了无数企盼政党轮替的民意与民气。

尽快整合 再谈制度理想



继率先提出以民调决定谁为正选，民众党总统参选人柯文哲又提出“终结有权无责独裁总统制”的修宪主张，而国民党总统参选人侯友宜也终于抛出二对二沟通的方案与人选；柯P种种主动出击的动作、声量，充分流露小党灵活机动的选战谋略，也对照出如“没落贵族”般的国民党，在因应现实变化下的进退两难、瞻前顾后，既不愿被比自己小的民众党牵着跑，却又提不出能让对方乃至民意信服的主张或策略。

然而柯P所提出改造体制为内阁制的诉求，虽然展现出选总统应有的格局与高度，也颇能化解蓝白合应是理念结合而非权位分赃的疑虑，但任何人皆知，修宪的条件、门槛与过程困难重重且旷日费时；事有先后缓急之分，当务之急绝对是尽快促成竞选整合，然后齐心合作，感动民心，在胜选后才可能完成未来的理想，而非高来高去、不切实际的美梦。从选战时在野整合的联合政见到胜选后合组联合政府，修宪改为内阁制的主张当然可以作为蓝白合的重点诉求，但绝不应成为先设条件的障碍。

明知不合只有死路一条，蓝白之间再如何困难也要找出妥协之道。从放话试探进展到实质磋商，为了展现真正的诚意与担当，排除虚假的人为障碍，当前有两个问题必须尽速厘清。

一是双方迄今到底如何实质洽商？国民党提出以金溥聪、黄健庭为磋商代表，实在启人疑窦，金一向是“主战派”，黄则代表朱立伦，果然柯营推派黄珊珊、周榆修为代表，黄一向是蓝白合的强硬派，这个名单究竟是想谈？或想拖？这也牵涉到国民党谈判的主导权，究竟是侯友宜、朱立伦或金溥聪说了算，必须事权统一，明确厘清，而最后当然应该是侯、柯两位主角共同议定。

二是正副总统搭配竞选的整合方案必须明确、公平、务实、有公信力。柯文哲说要比民调，有学者认为除了比民调外，也要比政党总体实力，可以各占一半来决定正选；侯营则担心民调会被绿营灌水，而且被“郭台铭经验”吓到，忧心技术性争议会导致输者翻桌的双输结局。

蓝白再拖 葬送台湾未来



不需要怀疑侯友宜、朱立伦、柯文哲三人，他们都希望蓝白合成局，一举实现政党轮替，但蓝白合显然面临“方法”与“互信”两大障碍，障碍不排除，“合”只是空谈。

有些人认为蓝白若合不成，对国民党的伤害将远大于民众党，侯友宜的损失也远大于柯文哲，败选后国民党更可能再分裂而愈趋弱小，这就是柯吃定国民党的原因。但这种看法有其盲点，毕竟蓝白若不合并非蓝营的内斗，国民党基层强，最坏不过是继续维持第二大党地位，2028年仍可徐图再起。但柯文哲与民众党就只能维持六到八席不分区立委的小党结果，而且必遭继续执政的民进党更加打压，远不如与国民党合作拿下政权，从此能有更大的发挥效能。更要紧的是民进党若继续执政，最大输家将是整个台湾的未来，届时鱼死网破、玉石俱焚，说什么都是枉然。

蓝白协商合作，竞选总统正者要不要释出组阁权给他方？如何扫除“民选皇帝制”，恢复立法院的制衡机制与独立的司法、监察权？这都需要智慧、妥协与决心；不切实际、光想靠行销造势，一把赌大全拿固不可取，但强装老大、看不清现实与时势，妄想以拖待变更是败亡之源。说穿了，国民党早已非什么泱泱大党，民众党也只是个一人党，再这样装神弄鬼、眼高手低地拖混下去，只有大家一起陪葬完蛋，两党自己也绝没有任何好处。

只要有心，再大的困难也可以解决；如果无心，什么都是障碍、处处皆是关卡；到底是人民重要？还是国民党、民众党的利益重要？政客老是挂在嘴上的民意，将会做出最公平也最残酷的审判。