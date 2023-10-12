以停火劝和促谈化解以巴冲突

来源：台湾《旺报》社评

哈马斯对以色列的袭击造成严重伤亡，随着以军快速动员与报复行动的展开，冲突规模将持续扩大，并将造成严重伤亡。全球经济原本就因乌克兰危机升级而受到冲击，以巴冲突势必对全球稳定带来新的不确定性，进而打击市场信心，妨碍世界各国遏制通货膨胀的努力。

美国军援 火上浇油

新一轮冲突爆发后，国际油价随即走高。令人担忧的是，局势若持续激化，势必损害中东和平进程，不但会对中东地区造成不利影响，甚至将激化世界地缘紧张态势，全球本就艰难的经济复苏将雪上加霜。区域相关国家应努力让局势降温，不要让双方无辜民众成为牺牲品，避免对全球政治经济形势造成进一步冲击，包括欧美、中国大陆、俄罗斯等世界大国，都应承担责任，为实现停火、恢复和平采取必要行动，不要火上浇油。

以巴问题由来已久，错综复杂，是当今世界化解难度相当高的冲突之一，至少涵盖三个难解维度：一是涉及民族与宗教纷争。阿拉伯民族和犹太民族围绕圣城耶路撒冷，彼此提出独占性的排他主张，几乎难以调和。尤其是双方各自内部极端派，坚决反对和解。二是涉及中东地区各方力量的博弈与争夺。中东地区本就存在不同国家、不同教派之争，这些纷争与以巴冲突叠加，加上世界大国在背后的作用，令以巴问题的复杂性陡增。三是涉及军事纷争。长期以来，美国偏袒以色列，以色列军事实力又远远超过巴勒斯坦，造成和谈的难度。

1993年的《奥斯陆协议》规定，巴勒斯坦可以建立一个主权独立的国家，成立自己的政府。30年后，巴勒斯坦虽建立了政府，但领土都在以色列军事占领之下，事实上未能独立，为以巴冲突埋下不定时炸弹，极端反以的哈玛斯成为巴勒斯坦反以宣泄口，实力日益壮大。

以色列内坦亚胡政府右翼色彩浓厚，在巴勒斯坦问题上采取极右政策，大量没收巴勒斯坦人房屋，新建更多的定居点，袭击巴勒斯坦的村庄等，巴勒斯坦对以色列的反抗随着升温，双方陷入“冤冤相报”恶性循环，以暴制暴显然无法从根本上化解以巴冲突。以色列报复行动虽以哈玛斯为对象，并局限于加沙地带，但随着冲突升级，可能引发数十万入籍以色列巴勒斯坦人的反抗与真主党的介入，进而带动周边国家卷入，酿成区域大规模冲突。

战争灾难 示警台湾

美欧表态明确支持以色列，美国宣布对以色列展开军事援助，这无异于火上浇油，会增加冲突升级的风险。

更关键的是，以巴冲突延宕不利于美国的新中东战略。拜登政府精心谋划的“阿以缓和”大棋，如今不得不按下暂停键。进而言之，美国联合印度、沙特阿拉伯、以色列等国的“印度-中东-欧洲经济走廊（IMEC）”，将无法推进。美国最优选择应该是与国际社会合作，阻止以巴冲突升级。

陆方呼吁国际社会推动以巴双方早日恢复和谈，寻求持久和平之道，劝和促谈是大陆在以巴问题上的一贯立场。多年来，大陆提出一系列和平倡议，多次尝试推动以巴和谈。中美作为世界两个主要大国，应共同推动和平谈判，阻遏冲突继续升级，与国际社会共同努力为以巴双方斡旋。

冲突发生时，台湾共有五个旅行团124人停留在当地，有人已顺利登上飞机返台，但也有部分旅客仍滞留当地。据报导，有台湾旅客回忆以色列遇袭当天场景时表示，起初以为是有人放烟花，后来才知道是导弹，回程愈想愈怕。世人皆知，战争给人民造成的灾难是毁灭性的，只有身临其境的人方知和平的可贵。对台湾民众而言，俄乌冲突以及以巴冲突的悲剧就在眼前，无法视而不见。如何选择台湾未来的道路，事关重大，值得每位台湾人深思。

“以牙还牙，以眼还眼”只能让仇恨代代传递，令和平遥不可及。在当今世界，和平是珍贵的，亦是艰难的。唯有各方携手付出持久的努力，和平才能早日到来。