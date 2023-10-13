印尼电商禁令会形成多米诺效应吗

来源：环球时报

作者：许利平

上月底，印尼贸易部发布了2023年贸易部长第31号条例，禁止社交媒体作为商品销售的平台。受此影响， TikTok旗下电商业务TikTok Shop已于10月4日关停当地业务。TikTok在印尼拥有1.25亿月活用户，将印尼视为重要市场之一。此前，TikTok曾承诺未来几年将在东南亚（有分析认为主要是印尼）投资数十亿美元，大力建立其电子商务平台。

同时受此禁令影响的还有600余万本土大小网上商户、700余万直播带货从业者和短视频创作者，其业务生态网络几乎在一夜之间面临“清零”。印尼如火如荼的“直播带货”电商模式戛然而止，将给地区乃至全球带来广泛影响。印尼政府这种做法向国际社会传递了何种信号呢？

首先，尝试规范印尼跨境电子商务市场。

这次贸易部长第31号条例是对2020年贸易部长第50号条例的修订，旨在规范电子商务贸易中企业注册、广告、企业发展和监管的行为。例如，定义通过电子系统进行交易的企业，如本地市场或市场营销和社交商务平台，以便更容易进行企业发展和监管。

其次，避免恶性竞争、赢者通吃。

Shopee、Tokopedia、TikTok Shop等是印尼的几个电子商务头部企业。其中， TikTok Shop近几年势头强劲，给其他电子商务企业带来较大的竞争压力。另一方面，依托社交媒体的电商产品价格相对低廉，印尼政府担心这会扰乱印尼国内市场。

再次，保护数据安全、维护国家利益。

数据安全一直是跨境电商的一个短板，这方面，各国都存在一定的灰色空间。2023—2024年是印尼的政治年，各候选人都紧盯着2024年的大选，而事关安全的议题往往关注度较高，且容易被炒作。在这样的背景下，多位部长曾公开强调维护数据安全，而跨境电商的数据问题往往容易被放大。从这个层面来看，禁止没有在印尼注册的跨境电商也就不足为奇了。

印尼正在大力推进中小微企业的数字化转型，此番禁止社交媒体从事电子商务业务并不意味着未来印尼会完全禁止网上直播带货等电子商务行为，更多的是要对社交媒体的电子商务业务进行规范和治理。目前虽然有些国家出现了“跟风”的倾向，如马来西亚政府正在审议一项与印度尼西亚政府类似的政策，考虑禁止社交媒体平台TikTok上的电子商务交易，但目前来看，试探性比较强。

但是以此次事件为契机，未来中国相关企业出海时需要更谨慎，要与当地开展更多的沟通与合作。深度本土化是每一家出海企业的必修课，合规经营是基本功，双赢、多赢是王道。同时，与相关国家对口部门的战略对话也十分必要，避免将经贸问题安全化，最大限度地减少外界因素对经济活动的干扰和破坏，让经贸活动沿着良性轨道开展。

（作者是中国社科院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任）