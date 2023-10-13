从乌克兰战争疲劳看台湾

来源：中时新闻网

作者：朱志群

俄乌战争已经1年半多，给双方特别是乌克兰造成巨大损失。虽然美国和北约还在继续通过乌克兰打代理战争，以进一步削弱俄罗斯的力量，但随时间的推移，美西方现在已经产生战争疲劳。在美国和其它西方国家质疑政府为何继续资助这场战争的声音愈来愈高。

俄乌战争爆发后国际社会对台海也更加关注。近期的乌克兰“战争疲劳”让人马上想到了台湾。如果美国和欧洲减少对乌克兰的支持，对台海两岸象征着什么？美国对台湾的承诺是否可靠？疑美论是否会进一步抬头？北京是否感到鼓舞？这些问题不可忽视。

诚然，乌克兰和台湾本质上是不同的，最大的区别在于乌克兰和俄罗斯是两个被国际社会包括联合国公认的主权独立国家，而台海两岸在理论上和两岸宪法规定中都属于同一个国家，只是目前尚未统一。

台湾的民进党政府10月10日举行仪式，庆祝“中华民国成立112周年”。前总统马英九不满蔡政府将双十节的英文称为“Taiwan National Day”（台湾国庆日），偷渡“台独”，因而高调宣布拒绝出席今年“双十大会”。随后很多蓝军人物表态响应，国民党也自行举行升旗仪式，庆祝“中华民国国庆”。

不了解中国历史，不了解当今台湾蓝绿之争，或是不了解中文含义的人大概不会弄清楚其中的奥秘，很多人也不明白为什么不能说是“台湾国庆节”。

尽管中国大陆政府即中华人民共和国政府不会承认“中华民国”政府，但只要台湾当局仍认同一中或称自己为“中华民国”，也就是回到当初以一中为基础的九二共识，两岸之间就不会兵凶战危。相反，如果台湾当局否认两岸同属一中，或是追求台湾独立甚至公然声称台湾已经独立，则两岸之间不会太平，将会发生地动山摇。

务实台独工作者赖清德近来调整口径，说是如果2024大选获胜，他将不会推动台独，也没必要推动台独，因为台湾已经独立。赖确实是在借“中华民国”之名偷渡台独。如果台湾已经独立，请问台湾的“国庆日”是哪一天？请不要用双十节来混淆国际视听。

对于美国来说，由于美中竞争，台湾在战略上比乌克兰更有价值。坦率地说，美国可以让乌克兰失败，但会千方百计让台湾与中国大陆保持分裂状态。美国一些政客声称“停止资助乌克兰对台湾来说就是死刑，因为俄罗斯在乌克兰的胜利可能会鼓励中国对台湾发动进攻”，这种说法是错误的、有误导性的和不明智的。

这种说法的错误在于它低估了中美竞争中台湾对美国的战略价值和美国打台湾牌的策略。它具有误导性，因为它假设中国大陆很快会对台湾发动攻击。但是，没有迹象表明中国大陆会短期内使用武力统一台湾。事实上，乌克兰战争并不影响北京所宣称的实现与台湾和平统一的长期目标。

有些人以为，只要美国继续武装台湾，中国大陆就会不敢使用武力。这是不明智的想法，它不仅误判了北京当局的决心，而且实际上适得其反。美国对台湾的支持愈强对台售武愈多，中国大陆就愈有可能使用武力实现统一。

华盛顿必须谨慎行事，平衡它支持台湾的愿望和对一个中国的承诺。无论美国多么想支持台湾的民主，都不应该让北京感到和平统一的大门已经关闭。从北京的角度来看，让台湾永久分裂是完全不可接受的。

乌克兰战争疲劳对北京的长远目标影响甚微。北京将按照自己的步骤推动两岸逐步融合。如果没有被挑衅，北京不会对台湾使用武力。正如中国官方政策所表明的那样，中国人不打中国人。对那些认为北京很快将武统台湾的人来说，与其担心解放军何时会攻打台湾，还不如警告政客们如何避免激怒北京。

（作者为美国巴克内尔大学国际关系与政治学教授）