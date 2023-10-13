蓝白合必定要策略联盟

来源：联合报

作者：冯国豪

距2024台湾总统大选不到一百天，尽管多数民意支持再次政党轮替，但蓝白合陷入僵局，双方各有盘算也难聚焦。双十前夕韩国瑜脸书贴出与柯文哲合照，也表示愿做“桶箍”，让蓝白合再受瞩目。

“资源依赖理论”指出，组织为顾客创造价值的过程中，必然有某些资源必须依赖其他组织，因而会有资源取得的不确定性。当某项资源对于组织生存的重要性愈高，该资源受到某些组织控制的集中程度愈高，如果缺乏替代来源时，组织对该项资源的依赖程度就愈高，愈需要采取管理行动，以降低资源取得的不确定性。所谓管理行动就包括并购、多角化、吸纳或策略联盟，来降低资源取得的不确定性。

如果分别从蓝、白两阵营目标与各自拥有的资源来看，国民党和民众党共同的目标就是要让民进党政府下台、实现政党轮替。其次国民党的目标是侯友宜当选总统、国会席次占多数，最好过半；民众党当然也希望柯文哲能当选总统，及国会席次在三党不过半、民众党能扮演关键少数地位。

国民党的问题在于侯友宜的支持度不足以让他独力当选总统，同时也没把握能在立法院取得过半数席次。民众党也清楚柯文哲难以独自取得足够支持度当选总统，同时只有与国民党合作才有可能组联合政府，实现部分政治理想。但双方也各有顾忌，民众党担心蓝白合后会被“并购”；国民党也担心如果用民调决胜负，会被民众党“以小吃大”。

依上所述，蓝白都有“合”的需求。国民党最需要民众党支持者在总统选票上的支持、赢得执政权；民众党最迫切需要未来联合政府中立委的支持与阁员执政的机会。因此为确保彼此资源取得的稳定性，双方也确实有“合”的必要性；但这个“合”绝对不是并购、多角化或吸纳，那就只有一个可能，就是“策略联盟”。

目前蓝白双方已确认彼此建立伙伴关系的必要性，接下来就是要进行协商；因此无论是彼此放话，或韩国瑜自愿当桶箍，都是协商过程，之后就是要建立如何结盟的管理结构阶段，这将是成败的关键。

然而，即使双方有合作的意愿，蓝白联盟也不可能一帆风顺，参与联盟的双方也可能会结盟失败。导致失败的原因可归纳为：目标不同、双方或单方未揭露成功合作必要之资讯、分配问题及沟通不良。目前双方都希望能下架民进党，但正副总统问题必须建立解决模式；白营提出民调决定，蓝营也应该提出对案，例如民调除了总统候选人支持度，也可加入一定比例政党支持度等。

其次，未来联合政府阁员如何分配，也必须在不违反选罢法的范围内提出。建议双方可提出优秀人选，不需要提出位置；最后也需要类似韩国瑜这样的桶箍，确保双方沟通的畅通。最后，如果能把郭台铭纳入联盟，或许更能提升策略联盟成功的机率。