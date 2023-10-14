从豪掷千金到低调打卡 内地游客新玩法令香港旅游业希望落空

来源：彭博社

过去中国内地游客到香港旅游，经常在商场里拿着爱马仕包摆拍，然后把照片晒到社交媒体上。而这些天来，手举麦当劳外卖袋，站在香港半山区安静的麦当劳道，成了最火的打卡方式。

疫情过后，香港迎来了别样的中国内地游客。他们不是去奢侈品店扫货，而是做些更低调的事情。很多人参照小红书的网红路线，在名字古怪的街道或者密集的住宅区自拍，还有的人去经典港片中经常出现的警署外面拍照。

年轻一代社交媒体用户旅行习惯的改变，正值中国经济疲软时期。另外青年失业率居高不下，尤其是年轻人在调整消费模式。中国黄金周期间的支出和旅游人数增幅低于官方预期。

从北京到香港玩的游客Mike Guo说，“我来香港大部分时间都是在追随小红书网红的脚步拍照”。他在坚尼地城附近的一个路牌旁拍了照。这里靠近海边，还有时尚的咖啡店，吸引了许多中国内地游客。

这种现象让希望内地游客提振低迷经济的香港有些低落。根据香港政府，疫情爆发之前，旅游业贡献了香港GDP的3.6%左右，解决了约23万2700人的就业。

仲量联行香港零售市场主管Oliver Tong表示，黄金周期间，尽管商店的客流量增加了20%至30%，但香港的零售销售与常规周末相似，并称这种悲观情绪甚至会延续到接下来的春节假期。

根据香港政府统计处数据，8月份包括珠宝和手表在内的奢侈品销售额为52亿港元，较2018年同期下降31%。