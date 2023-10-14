柯文哲的格局真会被陈时中看扁吗？

来源：台湾联合报社论

“蓝白合”议题磨来磨去，看似已非原地打转，实际上又不像有太多共识，只是在虚耗时间。民众党总统参选人主席柯文哲每天开条件，把大刀舞得虎虎生风，为自己赚取声量。相形之下，国民党对于比民调和辩论的提议不感兴趣，却未提出对案，被外界认为畏怯。赖清德北市竞总主委陈时中品评此事说，他认为蓝白合的机率低，原因是柯文哲会觉得“不划算”，而且国民党也不会让他“当正的”。

陈时中的说法，目的在落井下石，破坏蓝白合作的机会。他的逻辑是：柯文哲的支持者包括了一部分讨厌国民党和一部分讨厌民进党的人，都认同要“推倒蓝绿高墙”。一旦蓝白合，柯文哲自己“跑进高墙”里，那些讨厌国民党的票就会跑掉；如果柯文哲独立参选，这些票就能留住。因此，陈时中认为蓝白合的结果不可能一加一，他相信柯文哲很会算，算一下就知道划不来。

陈时中的分析看似有理，其实只是基于现状的简单票数区块加减，却缺乏对政治大局及人民意志的深层想像。柯文哲当然不会不懂陈时中的政治算术，但他现在仍未断然拒绝蓝白合，想必看出“下架民进党”的六成民意不可轻忽，他也想在这个深水区里多做试探，看看自己和民众党能不能发掘出更大的可能。

简单地说，依照陈时中的想法，柯文哲的最佳盘算就是固守现状自行参选到底，抓紧讨厌蓝绿的选民以求扩大战果。果真如此的话，柯文哲的最佳机会，就是当一个第三大党主席，他不可能当选总统。民众党的立委席次就算翻倍，充其量由五席增至十席，在政治上也不可能有多少关键角色可以扮演。再经几次选举，当民众党的新鲜感逐渐消失，柯文哲极可能就成了另一个宋楚瑜。

反过来看，如果蓝白合能整合成功，并在大选中召唤民意顺利下架民进党，两党除奠下一个跨党合作的成功模式，还可共同组织联合政府，为台湾僵固的政局打开一个新局。届时，柯文哲除可率领民众党菁英参与“国家”治理，也可推荐更多社会清流进入施政团队；如此一来，他即可展现济世救民的抱负，推动心目中的改革。包括他最近提出的“内阁制”、“把国家给人民”，都有机会实现，而非只是口号。

换言之，如果蓝白合破局，柯文哲就只能继续当他的小党主席，继续他“有行无市”的脱口秀，发挥小小的影响力。然而，如果蓝白合能顺利推动并在共同的利基上赢得选举，柯文哲不仅能扮演更重要的治国角色，整个民众党成员的政治参与也可扩及行政院和其他部门，让更多人才愿意加入民众党。若从这样的角度看，陈时中看扁柯文哲将因“不划算”而不参加蓝白合，就大错特错了！

“下架民进党”既是多数民众的期待，“蓝白合”就是一条在野政党必须共同尝试的路。蓝白合若能成功，除可一举打破台湾“非蓝即绿”的政治对峙，也是对跨党筹组“联合政府”的一个新选择，能为台湾日渐僵化的政局注入活水。以柯文哲不落俗套的政治格局，他应拿出更大的勇气向前看，不要被陈时中看扁了。

柯文哲其实不必担心民众党的招牌会被国民党“盖掉”，既然是“蓝白合”，当然是要用两块政党招牌扩大吸引选民。国民党也必须细心处理这个问题，不能让对方有不愉快的感觉。至于未来如何筹组“联合政府”，应是双方“君子协定”的一部分，可以有原则性的共识或协议，却不必钜细靡遗，以免留下分赃的印象，反而损及选情。