从电动车优势看中国制造升级

来源：台湾《旺报》社评

欧盟启动对大陆进口电动车的反补贴调查，确认是否违反WTO公平贸易精神，如果调查结果认定补贴事实成立，预料将对大陆进口电动车课征反倾销关税，或采取其他贸易限制措施。欧盟此举并不令人意外，根据中国乘联会统计，今年上半年，中国对欧洲汽车出口量占中国整车出口总量比重从2018年的5.7%升至39.1%，其中绝大多数为电动车，五年不到成长将近六倍。

具技术创新与市场规模

今年上半年欧洲市场销售电动车，大陆品牌占8%，高于2022年的6%，更是2021年4%的两倍，欧盟委员会预估2025年将倍增，达到15%。大陆电动车在欧洲市占率连年高速成长，对一向以汽车品牌及出口自豪的欧盟来说，难免感到紧张，也不乐见此一趋势继续发展，对中国电动车出手只是时间早晚的问题。

另一方面，除市场竞争因素外，基于地缘政治考量，不管是供应链关键技术及零组件的确保，或市场多元配置去风险等因素，都让欧盟不敢放手让大陆电动车继续攻城掠地。中美竞争白热化，中欧间贸易投资往来连带受到波及。2020年底好不容易谈成的中欧双边投资协定，因人权争议与地缘政治因素被欧洲议会无限期冻结，大陆电动车在欧洲拓展市场受政治牵连。

不过，从另一个角度来看，这也代表大陆电动车竞争力沛然莫之能御，才会引起欧盟紧张。国际能源总署（IEA）统计指出，2022年大陆电动车出口占全球出口35%，高居全球首位，较2021年成长10%，更是2018年的八倍。随着全球净零减碳趋势，电动车取代油车已是不可改变的潮流，未来大陆电动车出口势必进一步增加。

不禁令人好奇，为何大陆电动车生产、制造与出口能力，短短数年间会起到如此巨大的变化？连拜登都坦承，这场电动车竞赛，美国明显落后大陆。政府全面支持与巨额补贴，恐怕是大家第一个想到的答案。不容否认这确实是一个无法忽略的重要元素，不过技术创新与市场规模，可能更是关键。

先从技术创新谈起，过去在造车工艺上，引擎几乎为传统燃油车的技术核心，也是美、日、德这些传统汽车生产大国的优势所在。然而当电动车时代来临，技术核心也逐渐从引擎转换到俗称“三电系统”的电池、电驱、电控上，这让自2006年起即全力投入发展新能源汽车的大陆，得以掌握技术领跑者优势。

尤其在电池制造方面，由于握有关键矿产锂原料，使得大陆能够创建一条从上到下的电池供应链，并让包括宁德时代及比亚迪等大厂在内的锂电池生产技术与规模，可以领先全球。根据知名电池及能源研究公司SNE统计，在全球电动车电池市场占有率方面，今年上半年，光是宁德时代及比亚迪两家市占率合计就超过一半，高达52.5%。甚至还有研究机构预测，未来大陆整体市占率，有机会达到八成。

带动新兴战略产业突围

市场规模是大陆电动车发展领跑全球另一个关键。这些年来，在政策推动及补助诱因下，大陆电动车市场已成为全球最大市场。2022年全球电动车销量六成在大陆。若以历年销量来看，全球已销售电动车，大陆市场包办一半以上。庞大的市场不只能够产生规模效应、引来更多境外投资，还有助经验累积与品质提升，成为大陆维持电动车优势与竞争力的重要元素。

从大陆电动车在全球的领跑地位来看，可进一步思考如何把握机遇，重新找回中国制造的优势，甚至扩大到其他领域，使其成为未来经济增长的新引擎与动力来源。电动车爆发式成长代表的是制造思维的提升，背后隐含产业技术创新与市场翻转。这不仅是单纯的产业转型升级而已，还包括产业标准制定与品牌地位的塑造能力，应足以形成技术输出的典范，成为下一波经济增长新动能。

对面临经济转型压力，亟需提升世界工厂地位的大陆，这是不容错过的大好时机。特别是当大陆科技脖子被美国愈卡愈紧之际，若能以电动车为起头，善加利用大陆本身的技术创新、市场规模与政府投入等优势，将有机会引发连锁效应，带动其他新兴战略产业跟着突围。这不只是过去大陆经济成功发展的模式，相信也是未来中国经济二次崛起的道路。