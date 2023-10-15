来源：中时新闻网

作者：王钦

韩国瑜在脸书上抒发心情，并罕见地以直白的口吻明确表达对在野阵营完成整合的忧虑，显然，国民党和民众党耗时已久的整合作业实在难以让人产生乐观的期待，现在虽有曙光，但到底能否顺利实现，很多人也都心里没底。

所谓当局者迷，国民党和民众党的政治精算师们考量太多政治利益和权力分配，但这些其实都是后话，如果双方都选不赢，所有的后续政治资源分配都不存在。换言之，对他们而言，如何实现选战胜利才是唯一的目标，其他的斗争和算计，完全可以以后再说。最近世界城市发展交流协会公布的一份民调其实可以给局中人一些启发，这份民调显示，如果侯友宜和柯文哲搭档参选，柯侯配的支持率高达49.8%、赖萧配只有38.0 %，如果是侯柯配，则支持率略降，但可以达到46.4%，赖萧配稍稍增加一点支持度，来到40.2%。

很容易就能看出，无论是柯侯配还是侯柯配，其民意支持度并不会发生本质改变，而他们对赖清德的优势则可以扩张到10%上下，这已经是非常高的差距。这背后所代表的，其实是此刻选民的主流意识，那就是下架民进党，渴望政党轮替。换言之，人们对民进党的腐败政治、对赖清德可能带来的两岸冲突，绝非无感，而只是痛感无人可以替代，而国民党和民众党的长久算计，则加剧了选民的这种认知。

另一个有意思的观察点则是，在四脚督的情形下，赖清德的支持度达到30.1%，而柯文哲和侯友宜则分别只有24.5%和17.3%，郭台铭更是只有11.3%，在野阵营相加则为53.1%；而在三脚督情况下，赖清德是32.2%、柯文哲30.4%、侯友宜22.6%，未表态14.8%，在野阵营相加为53%。也就是说，53%基本上就是在野的基本盘，他们跟柯侯配和侯柯配的支持度高度重合，基本上没有太多落差，无论是国民党的支持者还是民众党的支持者，都不会因为双方的整合而跑票，即蓝营支持者中讨厌柯文哲，或者柯粉中讨厌国民党的现象并不明显，这与过去国民党人讨厌柯文哲，或者柯粉十分讨厌国民党的时代已经不可同日而语，国民党和民众党应该认清其支持者们在这一立场上的重大变化。

显然，无论是国民党还是民众党的政治人物，他们还没有跟上选民的情绪变化，下架民进党已经成了选民的核心关切，而国民党和民众党则并没有将之作为这次选战的真正主轴，还在台面下争权夺利、台面上不知所云。实际上，这场选战的格局基本上已经明确，蓝白不整合就谁也不会赢，双方只要整合就可以稳赢，所有局外人都清楚这个道理，现在就只剩下局中人何时能够幡然醒悟了。

现在的当务之急就是两党应加速完成整合，然后将选战主轴明确设置为检视民进党过去近八年的种种弊端，并为选民描绘出拨乱反正的愿景，否则现在的一切争斗只是在虚耗选民的热情和耐心。