台积电日不落设厂都能一帆风顺？

来源：中时新闻网

作者：杨方儒

抢在10月19日的台积电法说会前，92岁的张忠谋一派轻松，特地在台积电运动会上畅谈国际半导体产业现况与进展，以及台积电在各国的设厂布局。由于疫情前，张忠谋也是在台积电运动会上抛出地缘政治的重大分析，以及剖析中美科技战之下，台湾晶圆代工如何找到新路，凸显他老骥伏枥的观点影响力之大。

关键在于，除了一枝独秀的AI晶片外，电脑与手机等多数终端市场仍然缺乏复苏动能，整体晶片库存去化依然缓慢，对台股后市与台湾整体出口都有重大影响。尤其传出台积电放弃在桃园龙潭科学园区三期的1纳米新厂规划，确实备受关注。

台积电当下正在竹科挖山兴建2纳米新厂，也在南科顺利量产3纳米晶片，加上高雄桥头新厂也在动土，2022年与2023年资本支出分别达363亿（497亿新元）与316亿美元。相较于美国《晶片法案》的投资，会分五年逐步分配给英特尔与格罗方德等多家申请挹注的美国企业，台积电“一个人的武林”已超越整个美国。然而张忠谋也直言，台积电的主要竞争对手就在美国，“他们有国家的优势，以及政府的鼓励”。

一座月产5万片的14纳米12吋晶圆厂，造价就要100亿美元以上，更不用说，2纳米与3纳米的天价了。美国《晶片法案》最主要的支出是五年内用于先进制程制造的370亿美元，如果不计民间企业的资金投入，也就是美国政府在2026年盖好三到四座14纳米晶圆厂后经费就用完了，而届时14纳米则已成为成熟制程。

中国大陆的半导体大基金从2014年以来，总投入预算达480亿美元，为什么还打不过台湾？原因不只是所托非人，主导大基金的总裁丁文武与紫光董事长赵伟国皆违法犯纪，更重要的是，半导体的江湖中，砸钱投资只是第一步，研发技术与客户关系更是光明顶上的致胜关键。

至于中芯在7纳米的“突破”，以及华为新手机零组件的“国产化”比率，在样板目标之外，晶片良率与实际利润都还有很大的提升空间。对比台湾占全球晶圆代工产业营收的市占率已经将近七成，台积电则接近六成，都居全球之冠。

张忠谋曾经当面在美国总统拜登面前直言，“全球化已死！”不过，现在正是台积电从台湾走向全球化布局的关键时刻，包括亚利桑纳新厂的4纳米制程量产时间将要推迟到2025年，确实不是一帆风顺。至于日本熊本的6纳米新厂，以及德国德勒斯登的ESMC合资公司，箭也都在弦上了，就算台积电深获当地政府的支持，但日不落的战线同时拉长，真的都是挑战。

张忠谋看好日本的半导体供应链优势，但他也相对不看好在美国设厂所面对的高门槛，这也都是台积电董事长刘德音的接棒考验了。当然，台积电市值超过14兆台币（5957亿新元），是五年前的一倍以上，也正是兵强马壮的巅峰时刻，就看台积电如何按照张忠谋在运动会上高喊的口号，接下来准备“再创奇迹”了！