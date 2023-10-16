比哈马斯更强悍 一文搞懂黎巴嫩真主党

来源：台湾中天新闻网

作者：陈怡伶

巴勒斯坦激进组织哈马斯（Hamas）7日突袭以色列后，黎巴嫩真主党（Hezbollah）也对以色列北部发动攻击。这个号称拥有10万名战士、背后有伊朗撑腰的武装组织，是否会对目前战局产生重大影响，引发关注。

真主党副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）13日与伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir Abdollahian）会晤后表示，真主党将做好充分准备，一旦时机成熟，就会和巴勒斯坦盟友哈马斯一起对抗以色列。而为什么真主党会加入这场战局？ 《半岛电视台》整理了以下重点，让大众了解“真主党”的基本背景以及真主党与以巴之间的关系。

什么是“真主党”？

真主党，在阿拉伯语里的意思是“上帝的政党”，1982年成立，是一个由伊朗支持的什叶派武装政治团体，旨在对抗以色列对黎巴嫩南部的占领。

真主党源于1982年以色列入侵黎巴嫩后，由伊朗的伊斯兰革命卫队（Revolutionary Guards Corps）组成的武装组织，它获得了什叶派穆斯林中得到支持，是以色列在中东地区最大的敌人之一。

据其领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）所声称，真主党拥有10万名战士，并拥有精密火箭可以袭击以色列所有地区。美国估计，近年来伊朗每年向真主党援助数亿美元的资金。

真主党自1992年以来一直由纳斯鲁拉领导，是黎巴嫩宗派（sectarian）政治体系中最有影响力的政治集团，并得到了很大一部分什叶派人口的支持。由于真主党在黎巴嫩这个按照宗派划分权力的国家中，建立了庞大的军事与政治网络，因此又被称“国中之国”。

真主党为何成立？其目标为何？

在经过将近20年的殊死战后，以色列军队2000年单方面从黎巴嫩南部撤军，真主党于是宣称自己是第一支迫使以色列放弃领土控制权的阿拉伯军队。以色列在撤军后，继续占领其在1967年“六日战争”（Six-Day War）中从叙利亚夺取的戈兰高地以及巴勒斯坦的领土。

真主党成立后发布宣言，强调其意识形态和目标是击败以色列以及将西方殖民主义驱逐出中东地区。

真主党过去与以色列有冲突吗？

2006年7月，真主党展开了一项代号名为“诚实的许诺行动”（Operation Truthful Promise）的军事行动，袭击了以色列北部，并俘获了两名以色列士兵，希望透过两名人质与以色列达成换囚协议。以色列展开反击，引发了一场为期34天的战争，也被称为“7月战争”。

真主党与哈马斯有何不同？

真主党和哈马斯为不同实体，但其拥有“武装抵抗以色列”的共同目标。真主党是黎巴嫩组织，而哈马斯是巴勒斯坦组织。

哈马斯于1987年第一次起义，反对以色列占领巴勒斯坦领土后在加沙地区成立。 2006年，哈马斯在巴勒斯坦自治政府的议会中赢得多数席位，控制了加沙地带。

以色列会开辟新战线吗？

巴勒斯坦武装组织伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）9日声称发动了一次跨境袭击，而以色列对真主党进行了轰炸，导致三名真主党成员丧生。真主党声称，死者是因“犹太复国主义在黎巴嫩南部的侵略而罹难的”，真主党于是向以色列发射炮弹反击。

报道称，学者分析若真主党发动攻击，黎巴嫩国内的巴勒斯坦派系渴望开辟第二条战线。因此，黎巴嫩可能在巴勒斯坦派系的支持下卷入以色列和真主党之间的全面战争。虽然真主党8日对于黎巴嫩声称拥有主权的以色列控制区发射炮弹，但真主党至今为止避免进一步涉入以巴冲突。不过部分专家认为，若以色列对加沙发动地面攻势，情况可能会改变。

真主党是“恐怖组织”吗？

美国和其他西方国家将真主党视为“恐怖组织”，波斯湾国家包括沙特阿拉伯在内的美国盟友也将该组织视为恐怖组织。欧盟则是将真主党的军事派系列为恐怖组织，但不将其政治派系列为恐怖组织。

该组织在黎巴嫩的角色是什么？

真主党的势力遍及行政与立法部门。黎巴嫩国内有部分政党指责真主党将黎巴嫩推入冲突。

自从2005年逊尼派的前总理拉菲克·哈里里（Rafik Hariri）被暗杀，真主党的盟友叙利亚从黎巴嫩撤军后，真主党在政治上的地位变得更加重要。 2016年，真主党支持的密歇尔·奥恩（Michel Aoun）就任总统。两年后，真主党及其盟友在该国九年来的首次大选中赢得了多数席位。2022年的选举中，真主党虽然失去了多数席位，但该组织仍占据政治主导地位。