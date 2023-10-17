美国恐难在台海打第三场战争

来源：台湾《旺报》社评

美国国会“战略态势委员会”发布报告，认为美国有可能必须同时与俄罗斯和中国作战，须为此做好准备，除扩大军力、加强与盟国关系外，更要加速核武器现代化。两岸关系日益紧张、俄乌战争导致美俄关系恶化之际，美国国会这份报告，代表美国未雨绸缪之意。这份报告并未透露中俄在核武器方面任何合作的迹象，却认定“他们之间可能会以某种方式进行最终协调，让我们陷入不利的局面”。

俄乌战争久拖 美国厌烦

另外，美国陆军太平洋地区司令弗林将军在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的一场座谈会上指出，中国“侵略性、阴险和不负责任的行为”对印太地区国家的领土和主权完整构成挑战，美国及该地区盟国陆军的合作，目的在保障和平。

俄乌战争未了，以巴冲突再起，并未让美国轻忽东亚地区的战略情势。华盛顿哈德逊研究所近日举办一场美中竞争研讨会，与会者斯伯丁认为，美中两国涉及意识形态和经济领域的竞争，犹如第二次冷战，想做美国盟国及伙伴，就必须遵守相同的规章制度。他认为，若非自由世界科技人才及资本的流入，中国不会是现在的中国，美国要引以为镜。

拜登政府虽强调跟中国大陆要在合作、竞争与对抗中维持双方的关系，但实际上竞争与对抗多于合作，给了民进党政府“反中倚美”的战略空间。但在俄乌战争、以巴冲突两场战争之后，美国是否有意愿与能力应付第三场战争，应受关切，尤其哈马斯组织突袭以色列事件，显示战争的爆发往往出乎意料，台湾对此不能无感。

冷战时期美国战略专家就曾讨论，美军是否能够同时应付一又二分之一场战争？也就是和苏联对抗的同时另打一场战争，当时很多专家就认为很难，美国在越南战场的失败，应证了战略专家的看法。

如今，美国应付俄乌战争已经很吃力，美国总统拜登于9月30日签署一项国会通过的短期拨款法案，暂时避免联邦政府关门的危机，但援助乌克兰预算在共和党坚持下遭到删除，反映美国社会对这场久拖的战争愈来愈不耐烦。

俄乌战争打了超过一年半，美国政客已经厌烦，担心拖垮美国财政，因而有急于结束之意。如今以色列与哈马斯冲突又起，尽管以色列应该足以应付哈马斯组织的攻击，但是强烈反击可能把战火推向叙利亚、黎巴嫩，也可能给伊朗介入的理由，美国为预防区域危机扩大，派遣了两个航母战斗群进入中东。中东这场冲突短时间内恐怕很难结束，美国会不会为情势所迫不得不介入冲突，这才是美国所要忧虑之处。

台湾要自保 需避免误判

美国可能面临俄乌与以巴两场战争，台湾不能好整以暇，认为在美军保护伞下，即使挑战大陆的红线也不会引爆战事。国防部长邱国正表示，已成立专案小组，希望从巴勒斯坦激进组织哈马斯武装分子对以色列的突袭事件中汲取教训。台湾能从以巴冲突中汲取什么教训？邱国正认为，情报是防止战争的关键，有了情报就可以做预应，包括阻止战争发生。

这次以巴冲突的爆发，以色列情报工作失败的教训，确实值得探究并借镜，但防范两岸冲突的方法，不仅只在情报战要成功，也不仅只在强化军力，更重要在如何建立两岸间的和平共识，民进党政府却一味追求台独、一味“去中国化”，两岸互不往来，误判的可能性越来越高，这才是危机之所在。

尽管蔡英文政府已感受到危机，今年双十演说中刻意强调和平的重要，并声言和平是两岸最大的公约数。可是在不接受九二共识下，大陆对蔡英文的和平诉求并不领情，国台办发言人的回应是：民进党当局一边空谈和平、互动对话，一边顽固坚持台独立场，拒不承认一个中国原则和“九二共识”，两面手法骗不了世人，搞“和平分裂”更是痴心妄想。

美中关系在俄乌战争与中东冲突干扰下，即使拜登、习近平有意避免冲突扩大，但树欲静而风不止，两岸关系在民进党执政之下不会变好，只会更坏。国际政治陷入不确定的风险，恶劣的两岸关系让台湾不确定性的风险更高，台湾要自保，需积极避免两岸间因互不信任而造成的误判。