从本轮巴以冲突看哈马斯武装的战力提升

来源：澎湃新闻

作者：林森

在这次巴以冲突中，哈马斯武装公开了多种新式武器，展示了近几年哈马斯战力上的提升。

10月7日，哈马斯武装对以色列展开了代号为“阿克萨洪水”的军事行动，冲突愈演愈烈，目前，巴以本轮冲突已造成双方4100人死亡，远超2021年的巴以冲突。这次精心策划和准备的军事行动打得以色列国防军措手不及，损失不小，哈马斯武装的军力进步也是令人刮目相看。

哈马斯装备了哪些新式武器？

这次哈马斯发动的“阿克萨洪水”军事行动可谓精锐尽出，海陆空立体渗透打击，特种部队、工兵、蛙人等特殊兵种也参与了行动，不仅战术上有了很大的变化，武器装备上也有升级，新型多管火箭炮、无人机、巡飞弹等新式武器开始列装哈马斯武装。下面我们先盘点下，哈马斯在这次冲突中展示了哪些新武器。

首先要介绍是哈马斯的火箭炮/弹，因为多管火箭炮在这次冲突中扮演了重要角色，在短短24小时内发射了近5000枚火箭弹，饱和式攻击也让“铁穹”系统难以招架，单位时间发射的火箭弹数量远超2021年的冲突，火箭弹的饱和攻击掩护了空中、海上和陆上军事行动的展开。

提到哈马斯的火箭炮，一些读者会下意识地想到经常出现在媒体上的“卡桑”系列火箭弹。哈马斯的武器专家在2000年研制出了射程5-7千米的“卡桑-1”火箭弹，之后又陆续推出了“卡桑-2”、“卡桑-3”等，射程不断增加，装药量也增加。早期的“卡桑”火箭弹相对比较原始，比如推进剂用的是广泛用于工业的硝酸钾和有机物的混合物，弹体甚至使用民用的钢制水管，发射架也是简易钢制发射架，这种火箭弹不仅精度差，爆炸威力也有限，由于精度差，以色列“铁穹”防空系统甚至针对这种缺陷可自动识别无威胁的火箭弹，不予以拦截，降低拦截成本。

这次哈马斯首次公开了名为“拉乔姆”的（Rajum）的多管火箭炮。这是一种15联装的多管火箭炮，口径114毫米，定向管为3行5列，有固定框架固定，配备了高低机和旋转基座。该火箭炮的射程应该超过8千米，一次齐射可发射15枚火箭弹，而且火箭弹的命中精度有了很大程度提高。相对于以往的“卡桑”火箭弹，“拉乔姆”已经是达到军用标准的火箭炮。笔者认为，这次哈马斯在作战中依然还是使用了“卡桑”系列、A-120等火箭炮，这样才能达到饱和攻击的目的。

除了上述火箭弹，哈马斯还在这次冲突中使用了达到近程战术弹道导弹水准的远程火箭弹。10月13日，哈马斯武装袭击了以色列海法国际机场。哈马斯向以色列北部城市海法发射了一种远程导弹。哈马斯下属的“卡桑”旅声称向海法市发射的是Ayash-250弹道导弹。据分析，Ayyash-250弹道导弹的弹长为9.6米，战斗部重100多千克，如果命中目标，能够造成较大的破坏。

由于哈马斯缺少重武器，面对装备多种先进主战坦克、重型装甲车的以色列国防军，加强反坦克能力是削弱以色列军队优势的一个重要途径，根据哈马斯接受媒体采访的视频，哈马斯拥有多种世界先进水平的反坦克导弹，比如“短号”、“巴松管”、“火鸟-2”等，“短号”反坦克导弹能够击穿1200毫米的均质钢装甲，多次在中东战场击毁美制M1A2、德制“豹2”坦克，虽然以色列的最先进坦克梅卡瓦MK4坦克配备了各种告警系统以及“战利品”主动防御系统，但在多种反坦克武器的攻击下，也会出现应接不暇的情况，“短号”、“火鸟-2”等先进反坦克导弹完全可以击穿梅卡瓦坦克。

值得一提的是，哈马斯还展示了自己生产的火箭弹，该火箭弹命名为Tandem85火箭弹，可由RPG-7火箭筒发射，是一种类似于PG-7VR的串联战斗部的破甲火箭弹，可用于对付配备反应装甲的坦克。从视频可以看出，哈马斯军工人员在PG-7V火箭弹的前方套接了个前置破甲战斗部，射流能够提前引爆反应装甲，穿甲能力应该在500毫米均质钢装甲的水平，哈马斯公布的攻击以军坦克的视频证明可在侧面可以击穿梅卡瓦MK4坦克。最关键的是，哈马斯可以自己生产这种武器，价格也低，而且也非常适合在建筑密集的城市地带使用。

无人机和巡飞弹是哈马斯近年来武器装备方面提升的一个令人出乎意料的领域，无论是纳卡冲突还是仍在进行的俄乌冲突，无人机和巡飞弹都发挥了不小的作用。在这次冲突中，哈马斯使用多种无人机和巡飞弹，包括在消费级多旋翼无人机基础上改装的武装无人机、ZOUARI固定翼无人机，以及“扎瓦里”（Al-Zawari）巡飞弹等武器。在哈马斯公布的视频中，其使用携带手榴弹的多旋翼无人机袭击了隔离墙警戒塔上的遥控武器站和主战坦克等目标，消费级无人机在俄乌冲突大量使用，不仅用于攻击一些地面目标，一些配备穿甲弹药的穿越机甚至用于攻击装甲防护力很强的坦克。在此次冲突中，哈马斯也公开了用多旋翼无人机投掷反坦克手榴弹击毁梅卡瓦MK4坦克的画面。

ZOUARI固定翼无人机配备了侦察设备，哈马斯多次用于侦察以色列的目标。“扎瓦里”巡飞弹更像是固定翼自杀式无人机，头部配备了摄像头，发动机位于尾部，弹翼无法折叠，表面上看起来与“弹簧刀”、“哈比2”等先进巡飞弹有差距，但这种巡飞弹却赋予了哈马斯武装远距离精确打击的能力。多种无人机和巡飞弹的列装让哈马斯拥有了一定的空中打击能力，这是哈马斯以往没有的能力，空中优势也是以色列国防军的一大优势。

面对在世界上排名前十的以色列空军，哈马斯也在想尽办法进行反制，由于以色列封锁，哈马斯虽然无法获得现代化中远程防空导弹，但是一些便携式防空导弹也能够用于对付以色列直升机和无人机，比如Misagh-2便携式防空导弹。这次哈马斯展示了一款名为Mubar-1防空系统，从外形上看，该弹没有配备红外或雷达导引头，可能是一种无线电引导的防空火箭，旨在打击低空飞行的空中目标，包括无人机和直升机。目前，在这次冲突中，哈马斯已经击毁一架以军的CH-53重型运输直升机，据称，哈马斯武装使用便携式防空导弹击伤了这架直升机，迫使直升机紧急迫降，有人员受伤，最后这架直升机被哈马斯武装的反坦克导弹击毁。

哈马斯武装实力如何？

这次突袭行动也引起了大众对哈马斯武装实力如何的探讨，虽然该武装频繁出现在媒体中，但仍然比较神秘，尤其是在军事实力方面。

根据相关资料，哈马斯运动成立于1987年末，宣称目标是消灭以色列，在巴勒斯坦地区建立阿拉伯国家。与其他的巴勒斯坦组织和运动不同，哈马斯在政治和军事斗争方面采取激进的立场。起初哈马斯没有明确的战斗、政治和（或）意识形态联队区分，军事组织直到上世纪90年代初才出现，称为“卡桑”旅。

对于哈马斯武装规模有多大，不同研究和评估给出的数量也不一样，有评估认为，哈马斯战斗旅规模为1.5万-2万人，也有评估认为最多达3-4万人。此外，哈马斯还拥有预备队，可能多达数万人，而且哈马斯征召新兵通常并不困难。外国情报部门指出，“卡桑”旅的编制体制不会高于营-连的层次。大约有27-30个营，约一百个连。据报道，也存在独立的特殊兵种—— 特种部队、工程、后勤等分队，在这次突袭中，哈马斯武装的工兵对隔离墙进行了爆破，帮助地面作战部队完成作战任务。

根据哈马斯此前公开的信息，哈马斯还拥有一支特种部队，这支特种部队选拔非常严格，聘请了国外退役特种部队军官进行培训，装备方面，制式自动步枪、一次性火箭筒、反坦克导弹以及夜视仪等先进装备也是优先装备这支部队。在训练中，除了高强度的体能训练，还要掌握格斗、侦察、爆破、审俘、水下渗透、空中渗透等技能。据称，此次从海上渗透和空中渗透的部队就是来自哈马斯特种部队，这支特种部队利用隐蔽和突然性，突破了以军的防御，进入了多个以色列军事基地，俘虏和击杀了多名以色列国防军的高级军官。

哈马斯武装的主要装备是各类型的轻武器，包括自动步枪、机枪、火箭筒、迫击炮、无后坐力炮、反坦克导弹、火箭炮以及便携式防空导弹等，近几年，通过一些渠道获得了远程火箭弹、巡飞弹和无人机等新式武器。由于常年封锁，哈马斯武装缺少坦克、装甲车等重型机械化装备，地面机动主要依靠武装皮卡、摩托车和越野车等民用交通工具，空中投送目前主要依靠动力翼伞，水面投送装备了多种橡皮艇。

由于装备层面的差距，哈马斯武装若与以色列国防军硬碰硬，无异于“拿鸡蛋碰石头”，在长久的斗争中，哈马斯武装逐渐形成了自己的战术和战法，借助加沙地带稠密的建筑物，采用游击战、巷战、地道战等方式与以色列国防军进行作战。哈马斯在地道战方面有着丰富的经验，在加沙等地建立了大量地道，这些地道成为了他们进行游击战的重要基地。据统计，他们现在控制的地道网络已经超过了1000公里。