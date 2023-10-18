台媒：柯文哲先答下一题：当正的，怎么组政府？

来源：台湾联合报社论

蓝白合开谈一回，双方就卡在“全民调”和“民主初选”两案，相持不下。柯文哲显未料到国民党有此一招，气愤之余，脱口说出有些失态的话。两党既然谈合作，就应有合作的基本态度，不能只想拿对方垫脚。事实上，蓝白两党目前把焦点锁定“谁正谁副”，并非良好的切入点；比较合理的谈法，是双方分别提出对未来“联合政府”的构想，再不断商榷磨合。如此，较有可能促成实际合作。

一开始先谈“谁正谁副”，立刻陷入主客之争，使两党变成竞争关系，即很难朝合作的方向前进。包括双方要举办两三场辩论会，若演成蓝白彼此攻讦，同样会破坏合作大局。至于采“全民调”或“民主初选”，两者实质上和技术上各有优劣，一直争辩下去就没完没了，而目前时间已极紧迫。比较好的方式是，国民党和民众党采取包裹式的方案协商，把相关的主要议题、次要议题归类思考，并由主帅上场谈判。如此不仅更有效率，彼此也能看见合作效益，更有助召唤双方的支持者。

柯文哲自恃民调较高，又担心蓝白合会使民众党“被吃掉”，因此坚持要“当正的”；这样的心理，外界不难理解。但从国民党的角度，如果柯文哲在蓝白合中“当正的”，并可能因此当选总统；那么未来“联合政府”要如何组建，国民党要扮演什么角色，当然也必须现在就先行谈定。否则，柯文哲嘴上虽喊着要推动“内阁制”，但他一当上具有实权的总统，谁知道他会不会紧抓着大权不放，变得比皇帝还专制。一旦演成那种情况，国民党岂非变成平白帮他打天下的佣兵？

因此，在谈“谁正谁副”时，两党都不应只问要采“全民调”或“民主初选”，或者两者合并计算；蓝白两党都应同时就未来“联合政府”的建构提出一个架构蓝图，让双方觉得这场合作确有意义且有可能，更让选民看到蓝白合值得支持的理由。如此，蓝白合才可能顺利开展，反映在明年的政党轮替上，也才具有政治创新价值。

柯文哲坚持“全民调”及“当正的”，外界可以了解；但人们更期待听到的，是他对“联合政府”组建的构想。原因很简单：民众党全党，仅他一人具首都执政八年的经验，高虹安在新竹市长的评价和地位仍岌岌可危，有问政经验的立委则屈指可数；一旦柯文哲“当正的”当选总统，台湾要如何运作及治理，只靠其一人、一党显然不够。他若不能展现治国和识人的高度，运用蓝营相对丰沛的治国及施政经验，自己每天说得再怎么天花乱坠，也是无用。

因此，柯文哲要如何“当正的”，除了要用民调说服国民党，更要把全套问题回答完整，才足以说服选民。同样的，国民党也必须提出完整对案，才能争取民众党的诚意合作。包括选举中的“政党票”要怎么投，才符合两党的共同利益，也必须仔细思考。

这次蓝白跨党谈合作，受到民众莫大的期待，两党切不可虎头蛇尾草草了事。由于民众党的主导权在柯文哲手上，因此其表现更显主动；至于国民党，则因党中央和侯竞办各有事权，所以显得相对被动与迟缓。但无论最后蓝白合与不合，民众都希望双方拿出诚恳的态度进行，万不可虚与委蛇，或假藉谈判来堆高自己的筹码，却无成事之意愿。如果政治人物怀有这样的投机心理，只是存心玩弄对手与选民，其政治诚信便大打折扣，应受到选民唾弃。蓝白合能否成功，事关台湾的未来，切勿将它视为掷骰子游戏。