美国的二度911危机

来源：台湾中时新闻网

作者：徐宗懋

俄乌战争还无解，中东又燃起战火，而且动手的双方完全放下任何的道德规则，所以更触目惊心。以色列与哈马斯的战争并非一朝一夕之事，以色列军力强大，每次都可以轻易压制对方，然而在平息一段时间后，哈马斯又发起更大、更血腥的武装反扑，战事更升级扩大。这意味着，每一次哈马斯都从挫折中获得磨练，提升战技，为下一次的反击做更全面的准备。如果战争的根源没有解除，最终只会走向种族清洗相互毁灭。

目前，西方国家一面倒地支持以色列，谴责哈马斯，认同以色列有权强力反击。欧美媒体几乎清一色将以色列形容成受害者，由于西方媒体声量大，造成举世均支持以色列的印象，其实并不然，所有阿拉伯国家都支持巴勒斯坦人，掀起新一轮的反以反美示威，在西方的阿拉伯人社群也立刻响应。西方与阿拉伯世界更加深了分裂。

其实，1948年以色列建国后，即与周边阿拉伯国家爆发多次战争，然而国际社会也全力周旋调解，期待达致永久的和平。但和平始终不稳定，而且不定期爆发流血冲突，关键在于以色列建国的核心思想是犹太复国主义，要恢复古代大卫王、所罗门王黄金时代的以色列国。问题是，经过两千多年的帝国和民族更替变迁，此地已经混居多种民族，尤其是强大几百年的阿拉伯民族。犹太复国主义政策必然会导致宗教和种族的清洗，流血冲突必不可免。

经过多次战争，以色列占领了约旦河西岸，控制的面积远超过1947年联合国所划定的以色列国界，联合国所议决的巴勒斯坦国也无法成立，至今最多只是自治政府。近十年，以色列极右政府在巴勒斯坦人地区的制高处，不断增建犹太人屯垦区，巴勒斯坦人的领地不断缩小，超过半世纪以来，成为四处流离的难民，有些已经在难民营三代以上，以色列政府也不准他们返回故里，反正赶出去，任凭自生自灭，只要有助于控制西岸，其他都跟以色列无关。

以色列说要“彻底根除哈马斯”，如何做到？哈马斯不只是一个组织，而是反侵略思想，如何杀死思想？难道要清洗每一个人吗？以色列对加沙断水断电断粮，又要百万人民立刻迁到南边，那里一样什么也没有，埃及也关闭边界，加沙人民沦为国际弃民，任由以色列扑杀，而美国成了最大的帮凶。

1983年，我刚到《中时》担任外交记者，刚好美国众议院亚太小组主席索拉兹访台，期间余纪忠董事长宴请他，我也作陪在场，索拉兹是犹太裔，席间他一直强调以色列可以作为台湾的民主表率，不断强调即使面对战争的危险，以色列仍勇敢实现民主。隔年，我去了以色列采访，走过特拉维夫、耶路撒冷、海法、拿撒勒、西岸等地，对当地有了更深刻的体会。以色列有着西方制度的外表，但巴勒斯坦人并无缘享受以色列的民主，连二等公民都不如，流血冲突的危险无时不在。

这场战争对美国的国际领导威信是一大考验，华盛顿要求别国要“根据国际规则行事”，但在巴勒斯坦问题上，以色列没有一件事是遵守联合国决议的，可是美国依然力挺到底，而且为以色列找了一大堆理由，还经由西方媒体的话语权垄断历史的正义。说到最后，这仍然是西方与回教世界的文明冲突，在十字军东征后以不同的面貌不断在出现。然而，不管如何的说词，世人的眼光终究是雪亮的，如果美国继续现有的政策，只会加深伊斯兰教徒对美国的仇恨意识，如此一来，美国迟早要面对二度911的危机。

（作者为台湾资深媒体人）